L’édifice Sainte-Bernadette sera agrandi

L’école primaire des Bâtisseurs – édifice Sainte-Bernadette – sera agrandie. Six classes et un gymnase double seront ajoutés.

Le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de 10,5 millions de dollars pour la réalisation des travaux. Si tout se déroule comme prévu, l’agrandissement sera complété d’ici trois ans.

«Lorsqu’on parle d’un agrandissement de ce type-là, avant de voir un produit fini, on parle de deux à trois ans avec toute la question d’appel d’offres, de mise en chantier, etc. La prochaine étape, c’est la mise en candidature, au niveau architectural, entre autres. Après, ce sera les plans et devis», énumère le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Luc Galvani.

Les travaux devront être réalisés selon la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d’agrandissement et de rénovation d’écoles. C’est donc dire que l’école sera agrandie dans une perspective d’intégration à la communauté et de développement durable. Le gouvernement souhaite que la nouvelle génération d’écoles soit adaptée aux méthodes d’enseignement actuelles, en plus d’avoir des espaces communs favorisant la socialisation et le sentiment d’appartenance des élèves. Les nouvelles écoles mettront également en valeur des matériaux du Québec.