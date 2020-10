L’économie de la Mauricie atteinte en son cœur

Près de 275 entrepreneurs de la région ont pris part à la tournée virtuelle En Mouvement pour la relance socioéconomique du Québec organisée par Desjardins et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), le 7 octobre dernier.

Cette seconde édition des six arrêts prévus à cette tournée virtuelle était réalisée avec la collaboration de la Chambre de commerce et d’industrie des Bois-Francs–Érable et la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières (CCI3R). Celles de Mékinac, de Maskinongé, du Haut-Saint-Maurice et de Drummondville y ont aussi participé.

Jean Pellerin de la Chambre de commerce et de l’industrie de Trois-Rivières estime que l’exercice a permis aux membres de la CCI3R d’envisager les mois à venir avec optimisme.

«Nous sommes conscients que de grands défis nous attendent. On va devoir se serrer les coudes. Les prochains mois vont être critiques avec l’arrivée de l’hiver. On veut être là à la CCI3R avec tous nos partenaires et la Ville de Trois-Rivières, se concerter et aider tout le monde à traverser la crise », ajoute M. Pellerin.

Des chiffres qui frappent fort

La pandémie a durement frappé la Mauricie, notent les économistes de Desjardins. En Mauricie, près de 8,9 % des emplois ont été perdus entre février et juillet, soit plus de 15 000 emplois.

« 1,1 milliard de contrats, d’emplois perdus, d’investissements, de fermetures de commerce, de perte de valeur » pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, souligne Guy Cormier, président et chef de la direction chez Desjardins. En 2020, on anticipe un repli de 5,3 % du PIB en Mauricie.

En revanche, le rebond sera tout aussi vigoureux en 2021 si la seconde vague de la pandémie est contenue. « On s’attend à ce que le rebond de 5,2 % en 2021 de l’économie soit légèrement sous la moyenne québécoise de 6,2 %. Le taux de chômage devrait se situer autour des 7 % en Mauricie, comparativement à 7,5 % pour l’ensemble du Québec ».

M. Cormier reste optimiste pour cette région à forte composante manufacturière, même si « le retour à la normale n’est prévu que pour le printemps 2022 ».

Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, se voulait encourageant en affirmant qu’il « faut continuer de regarder vers l’avant » en dépit du fait que Mauricie et le Centre-du-Québec ont de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre malgré un taux de chômage plus élevé.

La FCCQ met à la disposition des entreprises l’Observatoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec depuis le mois dernier.

« C’est un outil pour développer une communauté d’entrepreneurs, à laquelle on va poser des questions en temps réel. On veut s’en servir sur le long terme ».

L’Observatoire, dont le premier sondage mené auprès d’une quarantaine d’entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec, révèle que la pandémie a eu un impact négatif sur 61 % des entreprises de la région. L’embauche et la rétention des employés semblent être leur principal défi. Près de 75 % des répondants affirment avoir adopté le télétravail.

Changer de paradigme

Guy Cormier est convaincu que le Québec sera marqué par un important changement de valeurs.

« Il faut repositionner nos entreprises, nos économies et faire mieux. La pandémie aura accéléré la numérisation de beaucoup d’entreprises » précise le PDG de Desjardins. Charles Milliard croit « qu’il y a une opportunité de renouveau importante. Le gouvernement a son rôle à jouer ».

Les programmes destinés à l’innovation et à la transformation numérique annoncées ce printemps par Québec tombent à point. Cela permet aux entreprises de « repenser leur façon de faire », estime M. Milliard. Il est temps de « produire différemment, plus proprement, solidairement » ajoute M. Cormier qui va miser sur son principal atout : la proximité.

« Pour nous la relance de la Mauricie et du Centre-du-Québec c’est très important ». Le biomédical, la culture en serre, l’électrification des transports, les énergies renouvelables et l’intelligence artificielle sont des secteurs porteurs ajoute M. Cormier. « C’est d’équilibrer la dimension économique avec la dimension sociale et environnementale. »