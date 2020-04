L’École nationale de police accueillera des personnes atteintes de la COVID-19

L’École nationale de police du Québec (ENPQ) sera un centre désigné d’hébergement temporaire lié à la COVID-19 à compter du 19 avril, annonce le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Conformément aux recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux, le CIUSSS MCQ devait prévoir l’ouverture d’un hébergement alternatif pour des personnes de 18 ans et plus atteintes de la COVID-19 et qui résident actuellement à l’intérieur de ressources pour personnes âgées privées, ressources intermédiaires, ressources de types familial ou autres.

L’ENPQ rend disponible pour le CIUSSS un pavillon d’hébergement de 101 chambres qui sert normalement à sa clientèle en formation. Les installations permettront de donner des soins, de loger et de nourrir les usagers qui ne peuvent respecter les mesures de confinement dans leurs milieux de vie. L’ENPQ assurera aussi la production des repas et l’entretien ménager des lieux.

Au cours des derniers jours, les espaces physiques du pavillon d’hébergement ont été réaménagés et des mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité du milieu sur le plan sanitaire pour les usagers et le personnel.

Aucune visite n’est permise dans ce lieu, mis à part pour des raisons humanitaires. Par ailleurs, les résidents ne seront pas autorisés à faire des sorties à l’extérieur.

Précisons également que ce pavillon d’hébergement est complètement indépendant du reste des installations de l’ENPQ. Une passerelle le relie au bâtiment principal de l’ENPQ, mais l’accès à cette passerelle sera fermé.

Les règles de prévention et de contrôle des infections seront respectées par le personnel présent sur le site, notamment par le port des équipements de protection et l’application des recommandations émises par la Santé publique.

De plus, le personnel du CIUSSS MCQ formera les quelques membres du personnel de l’ENPQ appelés à offrir des services alimentaires et d’entretien et lui fournira du matériel de protection approprié si requis.

Même en cas de reprise de ses activités, l’ENPQ s’est engagée auprès du CIUSSS MCQ à poursuivre le prêt de son pavillon d’hébergement selon ses besoins. Les lieux seront par la suite décontaminés avant que l’institution y reprenne ses activités normales.