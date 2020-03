L’École des entrepreneurs du Québec inaugure son campus en Mauricie

Le campus en Mauricie de l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) a officiellement été inauguré lundi dernier.

Depuis le début de ses activités en novembre 2019, le campus de l’ÉEQ a déjà formé plus de 600 entrepreneurs et entrevoit en former un même nombre durant l’année 2020 dans la région.

«C’est une grande fierté pour l’ÉEQ d’inaugurer aujourd’hui officiellement ce campus régional, déjà très actif auprès des entrepreneurs. Ce lieu de formation permettra de rassembler la communauté entrepreneuriale autour des diverses expertises de notre équipe et de celles de nos précieux collaborateurs dans la région», souligne Michel Fortin, directeur général de l’ÉEQ.

«Nous avons besoin d’environnements qui favorisent l’accompagnement des entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets d’affaires. L’entrepreneuriat est un puissant moteur de croissance et de création de richesse, ajoute Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité. L’École des entrepreneurs du Québec contribuera à la vitalité économique de notre région et à l’essor de l’emploi.»

Depuis 2019-2020, le gouvernement du Québec accentue le déploiement de l’École des entrepreneurs du Québec avec un appui financier additionnel de 7 millions $ sur une période de cinq ans.

L’École des entrepreneurs du Québec comptera bientôt huit campus au Québec.