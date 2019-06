«L’écho des origines»: la nouveauté de l’heure est à Bécancour

BÉCANCOUR. À partir de la fin du mois de juin, les sentiers du Centre de la biodiversité du Québec s’animeront le soir, au passage des visiteurs. À l’aide d’une branche magique, ceux-ci voyageront à travers toutes les époques de la forêt de Bécancour. Leur mission? Déjouer les menaces à la biodiversité et sauver l’héritage de la mer de Champlain.

En traversant 14 stations multimédias réparties dans un parcours interactif de 1,8 km, ils découvriront les pouvoirs cachés de la nature dans une aventure unique au Centre de la biodiversité, et collant parfaitement à sa mission: L’écho des origines.

Le jeu débute à la brunante. À compter de 19h, tous les soirs jusqu’au 19 octobre, des groupes de 2 à 12 personnes prendront le départ à toutes les cinq minutes. Un être mystérieux leur fera alors découvrir les origines du fleuve St-Laurent, depuis les glaciers devenus la mer de Champlain, jusqu’à l’actuelle vallée du Saint-Laurent dans toute sa biodiversité. En chemin, les participants devront unir leurs forces pour mener à bien leur exploration.

1 800 000 Le Centre de la Biodiversité du Québec à Bécancour a investi 1,8 M$ dans ce projet. La réalisation a été confiée à la firme Halo Création.

Avant le départ, chacun recevra une branche d’arbre comme alliée. Elle s’illuminera et dictera à son propriétaire le chemin à suivre et les choses à faire. La durée du parcours est de 75 à 90 minutes. L’expérience s’adresse à toute la famille et se déroule dans des sentiers accessibles aussi aux personnes à mobilité réduite. «Très vite, vous verrez que c’est l’excursion scientifique la plus excitante et la plus amusante qui soit!», fait valoir le dépliant promotionnel.

L’activité a lieu beau temps, mauvais temps. Seule une alerte météo (orages ou vents violents, par exemple) entraînera une annulation.

En cas de doute, il suffit d’aller visiter le site web de l’activité (www.lechodesorigines.com) le jour même de sa visite, à partir de 15h. S’il y a annulation, un bandeau orange apparaîtra sur la page d’accueil pour en faire mention.

Il est fortement recommandé de réserver sa place à l’avance pour s’assurer d’un départ au moment souhaité. «C’est le meilleur moyen d’éviter les déceptions», fait remarquer Carole Bellerose, directrice générale du Centre de la biodiversité de Bécancour. Elle ajoute que si la demande l’exige, des départs tardifs pourraient être ajoutés pour accommoder certains visiteurs. «On ne veut refuser personne».