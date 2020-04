Le virtuel, une option pour échanger en ce temps de pandémie

Le contexte actuel de la pandémie peut amener davantage d’inquiétudes, de questionnements, de stress et d’anxiété au quotidien. Comme proche aidant, le défi est double puisque vous pouvez vivre ces émotions en plus de tenter de rassurer votre proche qui ressent sûrement les mêmes émotions. Afin de vous permettre d’échanger en ces temps de confinement, des organismes ont mis en place des groupes d’entraide virtuels. La formule se déroule principalement sur Zoom, une application sécurisée qui permet d’échanger virtuellement avec d’autres personnes ainsi qu’avec des professionnels de la santé dans le confort de votre foyer. Vous n’êtes pas à l’aise avec Internet et tous ces trucs… ne vous découragez pas! Les intervenants peuvent vous aider au téléphone pour accéder à ces rencontres.

À noter qu’une inscription téléphonique est requise pour participer aux rencontres.

Carpe Diem Centre de ressources Alzheimer : 819 376-7063

Parkinson Centre du Québec/Mauricie : 819 693-1287

Un groupe de discussion privé pour les proches aidants en Mauricie est également disponible à la page Facebook suivante : Proches aidants Mauricie

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN DE CONSEILS?

Regroupement des aidants naturels de la Mauricie : 819 693-6072

Association des cardiaques de la Mauricie : 819 373-3722

Albatros Trois-Rivières : 819 375-3323

INFO-AIDANT : 1 855 852-7784 ou lappui.org

QUELQUES SERVICES ENCORE OFFERTS À LA POPULATION :

Répit ou aide à la vie quotidienne :

Interville : 819 371-3243

Ménagez-vous : 819 379-5333

Popotes roulantes

CAB Laviolette : 819 378-6050

CAB du Rivage : 819 373-1261

CONTACTEZ LE SERVICE INFO-AIDANT POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : 1 855 852-7784

UTILISEZ FACEBOOK POUR COMMUNIQUER

Restez connectés avec d’autres aidants et soyez informés des initiatives vous permettant de traverser cette période difficile. Abonnez-vous à la page. Proches aidants Mauricie. Un groupe de discussion fermé et réservé aux aidants est également disponible. Profitez de cet espace pour échanger avec les gens qui vivent la même situation que vous!

L’APPUILETTRE POUR VOUS INFORMER RÉGULIÈREMENT

L’Appui Mauricie a mis en place une Infolettre électronique afin de vous tenir informés sur les derniers développements. Abonnez-vous : lappui.org/Actualites/Appuilettre Si vous n’avez pas accès à Internet, appelez l’Appui Mauricie 819-841-0900, afin que nous puissions vous acheminer une version papier.