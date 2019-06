Le Village Western Kapibouska prend du coffre

SAINT-TITE. La deuxième saison du Village Western Kapibouska (VWK) prendra encore un peu plus d’ampleur cet été avec du théâtre de rue interactif mettant en vedette huit comédiens et la reproduction du mythique Hôtel du Grand Nord.

Encouragés par le succès de la première édition qui a attiré plus de 3000 visiteurs, les instigateurs André Léveillé et Philippe Dumais ont encore plus étoffé l’attraction qui compte désormais sur une coordonnatrice, Marisol Gélinas, pour en assurer le développement.

La fermeture à la circulation d’une portion de la rue Notre-Dame les journées de samedi, du 13 juillet au 16 août, permettra par exemple aux comédiens de se mêler aux passants, en personnifiant les personnages typiques des histoires de Lucky Luke: le cowboy, le shérif, le prisonnier en cavale, le croque-mort, etc.

Le visiteur qui traversera le site sera ainsi amené à rencontrer des personnages campés par des comédiens professionnels dans la rue et au travers d’une vingtaine de décors.

Alors que le VWK était circonscrit l’an dernier dans un stationnement, il débordera cet été.

Des décors et autres accessoires se retrouveront ainsi de l’autre côté de la rue, sur les terrains du resto-pub et de la brasserie À la Fût. Le rez-de-chaussée de l’Auberge Kapibouska sera quant à lui aménagé en magasin général pour la vente d’objets souvenirs et décoré avec des photos historiques de Saint-Tite. C’est aussi là que sera présenté la pièce de théâtre «Bang! Bang!».

Comme l’an dernier, les touristes pourront également se prévaloir de visites guidées pour découvrir les secrets de fabrication de l’usine Bottes Boulet et de la brasserie À la Fût.

Rappelons que le VWK est inspiré par un site similaire situé à Tombstone, en Arizona, qui fait revivre la grande épopée du Far West américain avec des comédiens, décors et bâtiments historiques.

L’attraction de Saint-Tite n’en a pas encore l’ampleur, mais preuve de son développement et potentiel, l’opérateur Jonview Canada l’a inscrit dans son calendrier et un autobus de touristes viendra vivre cette expérience immersive cet été.

Les décors en rafale

Magasin général

Banque

Bureau de poste

Journal

Exposition historique

Hôtel du Grand Nord

Espace autochtone

Cordonnier

Forgeron

Prospecteur

Boutique Festival Western

Croque-mort

Apothicaire

Shérif – Prison

Cimetière

Chapelle

Charretier

Abreuvoir

Bar de la brasserie

Maison du cowboy

