Le vérificateur général se penche sur la gestion de la pandémie par la Ville

Le vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières, Jacques Bergeron, s’est penché sur la gestion de la pandémie de COVID-19 par la Ville depuis le printemps dernier. S’il souligne plusieurs bons coups de l’administration municipale, il recommande principalement d’améliorer le plan particulier d’intervention «pandémie» en tenant compte des apprentissages retenus de la pandémie liée à la COVID-19.

La dernière version de ce plan remonte à une dizaine d’années, lors de la grippe A (H1N1), et a servi de base pour répondre à la situation de pandémie due à la COVID-19.

Toutefois, ce plan particulier d’intervention n’inclut pas l’ensemble des activités à réaliser dans un contexte de crise sanitaire importante en ce qui a trait à la planification, la préparation, l’intervention et le rétablissement post-pandémie, fait remarquer le vérificateur général.

Il recommande d’y inclure les bonnes pratiques mises en place lors de la situation de la pandémie de COVID-19. Il cite notamment le questionnaire permettant d’identifier les services essentiels, le nombre de ressources requises et les enjeux majeurs en fonction du taux d’absentéisme, l’identification des postes budgétaires spécifiques à une pandémie ou encore le processus devant être suivi par les directions pour identifier les pertes de revenus et les dépenses additionnelles occasionnées par une situation de pandémie.

«N’eussent été l’expertise et l’expérience du personnel impliqué dans la gestion de crise, la pandémie de la COVID-19 aurait pu avoir à notre avis des impacts majeurs sur le maintien et la qualité des services offerts aux citoyens», précise-t-il dans son rapport.

«Essentiellement, le vérificateur général souhaite que le plan soit réécrit à partir des actions qui ont été faites parce qu’on a bénéficié de l’expertise des gens en place, résume le maire Jean Lamarche. On remarque que la plupart de ses commentaires sont positifs. Il m’a même surpris, notamment en précisant qu’il serait intéressant d’inscrire un service comme PAIR qui favorise la prévention et la sécurité à domicile des personnes âgées, seules ou en perte d’autonomie dans le plan.»

Le vérificateur général souligne aussi «l’excellente collaboration entre les divers intervenants internes et externes» qui a été un «facteur de succès dès la déclaration de crise par l’OMS et le gouvernement du Québec».

Jacques Bergeron recommande aussi à la Direction générale d’inclure un processus de reddition de comptes spécifique à une pandémie au plan d’intervention particulier «pandémie». Par ailleurs, il recommande à la Direction des travaux publics de maintenir et d’améliorer, si nécessaire, l’état de la ventilation des locaux accueillant un grand nombre de personnes en fonction d’une crise sanitaire.

La situation ne serait toutefois pas problématique dans les bâtiments municipaux, rassure Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics à la Ville de Trois-Rivières.

«Nous avons un plan d’intervention préventif pour les filtres et la ventilation. Tout est adéquat en ce moment. On a eu des échanges avec le vérificateur général. Cet élément est arrivé vers la fin de l’audit, car il avait eu vent que certains Centres de services scolaires avaient eu des problèmes en lien avec la ventilation. Nos bâtiments administratifs sont tout de même plus jeunes et la mécanique d’entretien est à la fine pointe», soutient M. Lachance.

La Ville de Trois-Rivières s’engage à produire rapidement un plan d’action pour répondre aux recommandations du vérificateur général.

«Dans le prochain mois, on sera en mesure d’arriver avec le plan d’action et établir un échéancier concernant la mise en place d’un plan d’intervention de pandémie», précise la directrice générale de la Ville, France Cinq-Mars.

L’audit du vérificateur général de la Ville de Trois-Rivières a porté sur dix éléments précis en lien avec la gestion d’une pandémie, soit la gestion générale d’une crise liée à une pandémie, la gestion contractuelle, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion des technologies de l’information, les programmes d’aide aux entreprises, aux citoyens et aux organismes communautaires, les communications avec les paliers gouvernementaux supérieurs et le processus de reddition de comptes.

Le rapport détaillé du vérificateur général sera disponible à compter du 17 février à 9h sur le site Web de la Ville: https://www.v3r.net/a-propos-de-la-ville/verificateur-general