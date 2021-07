Le Trifluvien signe avec Équipe Québec

Équipe Québec s’est entendue avec le Trifluvien Raphaël Gladu. Le voltigeur étoile des Aigles de Trois-Rivières effectuera ses débuts vendredi face aux Boulders de New York, à Québec.

Celui qui est âgé de 26 ans et choix de 16e ronde des Mets de New York en 2017 sera de retour dans le baseball indépendant, lui qui a fait ses débuts dans la Ligue Can-Am avec les Aigles en 2019. Lors de sa première saison, il a maintenu une moyenne au bâton de .302 et a frappé 21 doubles. Il a également dominé la colonne des points produits de l’équipe avec 64 en seulement 69 matchs.

« Nous sommes extrêmement heureux d’obtenir du renfort de qualité. Raphaël (Gladu) est un joueur redoutable et il viendra solidifier notre alignement. Son expérience dans le baseball professionnel nous aidera pour la dernière portion du calendrier et la course aux séries », a commenté le gérant d’Équipe Québec, Patrick Scalabrini.

Depuis la saison 2020, Gladu gardait la forme avec les Cascades de Shawinigan, dans la Ligue de baseball majeur du Québec. En 34 apparitions au bâton cette saison, il montre une moyenne de .500 et une récolte de 16 points produits.