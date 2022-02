Le Tournoi Novice (M9) de Saint-Louis-de-France aura bel et bien lieu

À la suite de l’annonce de la reprise possible des tournois de hockey, tout le comité du Tournoi Novice (M9) de Saint-Louis-de-France a travaillé très fort pour attacher les derniers détails afin de permettre aux jeunes joueurs de vivre l’expérience de tournoi et de jouer des matchs, en avril prochain.

Plusieurs intervenants se sont impliqués et avec la volonté de tout un chacun, la 24e édition du tournoi aura lieu les 8, 9 et 10 avril, ainsi que les 15, 16 et 17 avril. Le premier week-end sera réservé pour les divisions 1 et 3, tandis que le deuxième week-end sera offert pour les divisions 2 et 4.

Veuillez noter qu’il est possible que des matchs aient lieu le jeudi 7 avril, mais pour certaines équipes locales seulement (équipes de la région de la Mauricie).

Les formations qui étaient inscrites pour l’édition prévue en janvier dernier sont invitées à reconfirmer leur présence (ou non) en envoyant un courriel via le tournoinovicestlouis@hotmail.com, en mentionnant le nom de l’équipe, ainsi que la division. Le comité organisateur veut obtenir les confirmations avant le dimanche 6 mars prochain.