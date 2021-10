Le tourisme d’affaire relancé avec un congrès majeur

Trois-Rivières sera l’hôte en fin de semaine d’un des plus grands rassemblements d’intervenants en sécurité incendie et civile tenus au même endroit qu Québec. Jusqu’à mardi, plus de 575 personnes de quatre associations différentes se réuniront en respect des règles sanitaires au Centre d’événements et de congrès interactifs (CECI) pour des conférences, des expositions et des formations dans le domaine.

Cet événement marque un nouveau départ pour le tourisme d’affaires à Trois-Rivières, dont le marché a connu un ralentissement important à cause de la pandémie. Près de 1500 nuitées seront générées par cet important événement, alors que les participants dormiront à l’hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott mais également au Holiday Inn Express et Suites, aux Suites de Laviolette et à l’Hôtel Oui GO!

Le directeur de la sécurité incendie et civile de la Ville de Trois-Rivières, Dany Cloutier, est l’instigateur de cet événement. « C’est un immense honneur d’accueillir chez nous ce grand rassemblement. En marge de son 53e Congrès annuel, l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) reçoit les séminaires de l’Association des techniciens en prévention des incendies du Québec (ATPIQ), de l’Association de sécurité civile du Québec (ASCQ) et de la Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie (FQISI). Ils seront tous réunis successivement à Trois-Rivières pour la tenue de conférences, de perfectionnements et d’expositions. »

Les retombées économiques de l’événement sont évaluées à plus de 2,3 M$.