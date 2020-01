Le Théâtre des Nouveaux Compagnons présente «La traverse»

Pour continuer sur la lancée de sa 100e saison, le Théâtre des Nouveaux Compagnons présentera la pièce « La traverse », de Corine Sévigny-Lévesque, les 16, 17, 18 et 19 janvier.

Mise en scène par Annie Trudel et Lucie Trudeau, assistées de Gabriel Lacoursière, la pièce raconte l’histoire de quatre personnes, Léo, Nicolas, Isabeau et Marion, prenant le traversier faisant le trajet entre Matane et Baie-Comeau, peu après la seconde guerre mondiale. À leurs côtés, invisibles, quatre fantômes du passé hantent leur présent.

Au fil de l’histoire se dévoilent les motivations profondes des personnages, morts et vivants.

Sur scène, on verra les comédiens Vanessa Clément, Gabriel Godbout, Sylvie Lamothe, Daniel Lampron, Florence Durand-Fernandes, Kathleen Lacroix, Antoine Lamoureux et Robert Turcotte.

La pièce sera présentée les 16, 17 et 18 janvier à 19 h 30, ainsi que le dimanche 19 janvier à 14 h, à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture de Trois-Rivières.

Il est possible d’acheter des billets à la billetterie de la salle Thompson, par téléphone au 819 380-9797 ou en ligne au cultur3r.com.