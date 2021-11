Le Théâtre des gens de la place de retour sur les planches

Le Théâtre des gens de la place est de retour sur scène et présentera deux productions dans sa saison 2021-2022.

Cette 29e saison débutera sous le signe de la comédie avec la pièce La Crise, une adaptation théâtrale du film français de Coline Serreau. La production sera présentée les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 décembre à 20 h, ainsi que le 5 décembre à 14 h à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture.

La pièce suit Victor, un conseiller juridique qui se retrouve le même jour abandonné par sa femme et licencié. Il tentera de trouver du réconfort auprès de ses amis et de sa famille, mais hélas, tous ces gens sont pris dans leurs propres problèmes.

C’est le directeur artistique de la troupe, Marc-André Dowd, qui en assurera la mise en scène. Et question de marquer le coup, environ 23 acteurs se partageront la scène.

« On a le goût de rire et de passer à autre chose. C’est une comédie porteuse d’un message important sur l’écoute. En cette époque où les gens ont beaucoup d’opinions et peu d’écoute, on trouvait que c’était adapté, souligne Marie-Andrée Leduc, présidente du conseil d’administration du Théâtre des gens de la place. On aurait pu jouer cette pièce seulement avec huit acteurs, mais on pouvait aussi se permettre de la faire à plus de 20 comédiens. La pièce est découpée en plusieurs scènes qui impliquent de quatre à cinq personnes maximum sur scène. Ça nous permet de continuer sans être trop de gens sur la scène en même temps. »

En février, le public sera convié à la représentation de Madame Pylinska et le secret de Chopin, un texte d’Éric Emmanuel Schmitt, tiré du septième volet du Cycle de l’invisible. Bouleversé après avoir entendu sa tante jouer du Chopin sur le piano familial, Éric-Emmanuel a voulu apprendre à jouer de cet instrument.

« Dans ce texte plein d’émotions, de douceur, de bonheur, de tendresse et de délicatesse, nous découvrons sa révélation pour le piano, son apprentissage et son amour pour Chopin », décrit Patrick Lacombe, qui en est à sa troisième mise en scène du répertoire de Schmitt. La pièce sera présentée les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 février à 20h et le 20 février à 14 h à la salle Louis-Philippe-Poisson de la Maison de la culture.

Ce retour sur les planches devant un public était fortement attendu par l’équipe du TGP. À l’exception d’une lecture virtuelle du Projet Laramie, le TGP n’a pas présenté de nouvelles productions depuis le début de la pandémie en mars 2020.

« C’est un beau soupir de soulagement de pouvoir retrouver le public et la scène. Cette saison se déroule sous le thème Enfin ensemble. C’est représentatif. On est fébrile et on est content des conditions dans lesquelles on revient, c’est-à-dire que les salles peuvent être à pleine capacité », souligne la présidente du Théâtre des gens de la place.

Presque tous les comédiens de la troupe sont de retour et ont hâte de se retrouver sur la scène. « Pour nous, le théâtre, c’est notre hockey du samedi soir! On a voulu revenir en force et heureux. On a tous pris du temps pour nous et nos familles durant la pandémie. On sent aussi que les gens ont envie de revenir en salle », ajoute-t-elle.

Un espace pour expérimenter

Le Théâtre des gens de la place réservera aussi quelques surprises à son public au printemps 2022 avec la mise en place de son laboratoire de travail. On pourra alors découvrir des lectures de la pièce Les Botuliques de la dramaturge Annye Villemure et Paroles d’Aubes de Marie-Claude Brasseur.

L’objectif de ce laboratoire est de permettre à des créateurs de la relève et d’autres plus expérimentés de tester des textes à travers des représentations plus courtes et plus intimes devant public.

« On voulait donner la place à des gens qui veulent proposer quelque chose, mais qui n’ont pas d’expérience ou encore pas le temps de mettre en scène un projet complet, par exemple. Ça se veut une place pour essayer des choses aussi. Ça peut être un espace pour une personne qui veut monter un texte, pour une personne qui veut voir si elle est capable de diriger deux ou trois comédiens. C’est l’occasion de venir vivre l’expérience dans un cadre sécurisant, explique Marie-Andrée Leduc. Plus on encourage la relève, plus on voit qu’on a des gens créatifs. »

Les dates seront annoncées au début de 2022.

Les billets pour les productions de décembre et de février sont en vente via le site culture3R.com ou par téléphone au 819 380-9797.