Le tennis fait son entrée à l’UQTR

Les étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) auront une toute nouvelle offre l’an prochain alors que le tennis s’ajoutera à la liste des sports offerts, sous forme de club sportif. C’est Charles Loranger, directeur technique et entraîneur Pro-Club à Tennis 3R, qui sera en charge de l’équipe qui évoluera au sein de la ligue universitaire chapeautée par Tennis Québec.

Ouvert aux étudiants, le club sportif offrira donc la possibilité de pratiquer le tennis à un niveau compétitif tout en étudiant. Jonathan Bédard, membre de l’Académie l’Échange de Tennis 3R, est également pressenti pour joindre l’équipe.

«La création du Club de tennis de l’UQTR permet à l’Académie de tennis l’Échange d’accompagner les étudiants-athlètes dans leur sport du secondaire jusqu’à l’université, explique Charles Loranger. Notre objectif est d’amener des joueuses et des joueurs à viser l’élite régionale, provinciale et même nationale. Actuellement, tous nos efforts sont orientés vers le recrutement en vue de constituer une équipe universitaire compétitive dès la prochaine rentrée scolaire.»

«Le tennis est le premier sport qui intègre notre université sans faire partie de la famille des Patriotes», ajoute Vincent Mongrain, agent d’information au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) de l’UQTR. «C’est une ligue qui a été mise sur pied sans avoir le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) pour encadrer tout ça. C’est donc dire que c’est eux qui vont s’occuper de leur autofinancement et de leur recrutement. Charles est vraiment arrivé avec une structure déjà bien cannée et facilitante pour nous.»

Le Club sportif de tennis de l’UQTR rejoindra donc les universités de Montréal, McGill, Sherbrooke, Concordia et Laval, en plus de l’École de technologie supérieure (ÉTS).

«J’ai parlé avec Charles cette semaine et il y a déjà des gens qui ont manifesté leur intérêt. C’est le premier sport qui se joint à nous de cette façon, mais on pourrait en voir d’autres dans les prochaines années», ajoute M. Mongrain.

Les membres du club bénéficieront d’un accès à la salle d’entraînement dédiée aux étudiants-athlètes des Patriotes. Aux étudiants intéressés à joindre le Club de tennis de l’UQTR, veuillez communiquer par courriel au info@tennis3r.com.