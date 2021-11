Le Téléthon du Noël du pauvre revient à la salle Thompson

Le 63e Téléthon du Noël du pauvre sera de retour à la salle J.-Antonio-Thompson, devant public, le 26 novembre de 17h à 23h.

En raison des mesures sanitaires, les personnes intéressées à y assister en personne devront se procurer un billet gratuit à la billetterie de la salle Thompson. Le nombre de billets sera limité à six par personne et les spectateurs seront invités à demeurer pour les six heures de spectacle.

Le passeport vaccinal sera requis pour tous les spectateurs, sauf pour les enfants de 13 ans et moins. Les spectateurs devront également porter le masque en tout temps.

« Le système de billetterie est mis en place seulement pour respecter les mesures sanitaires, mais le spectacle demeure gratuit », assure Nancy Sabourin, directrice de Radio-Canada Mauricie/Centre-du-Québec.

Les billets sont en vente dès maintenant en appelant au 819 380-9797 ou sur le site Web de Radio-Canada Mauricie/Centre-du-Québec au https://ici.radio-canada.ca/communication/315/telethon-noel-pauvre-2021.

Pour l’occasion, plusieurs artistes se succéderont sur la scène. On y verra Elvis Lajoie, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières, le quatuor à cordes Wooden Shapes, Bryan Audet, Jérôme Charlebois, Rosalie Ayotte, Laura Niquay, Fabiola Toupin et Guillaume Marchand, Valérie Carpentier, Anik St-Pierre, William Cloutier, Cindy Bédard, QW4RTZ, Fred Pellerin et Sylvain Cossette.

« Ce sera une grande fête de la générosité! La générosité sera encore très importante cette année. Les besoins sont énormes. Il y a encore des gens qui ont perdu leur emploi. On peut aussi penser au coût de la vie qui augmente sans cesse. Ce sera important d’être généreux encore cette année », souligne Sophie Bernier, animatrice du Téléjournal et animatrice du Téléthon du Noël du pauvre.

En 2020, l’événement n’avait pas pu accueillir le public en raison de la pandémie. Malgré tout, un montant record de 705 810$ qui avait été amassé pour bonifier les paniers de Noël destinés aux familles défavorisées de la région. Au total, 4500 familles ont reçu de l’aide grâce au Noël du pauvre.

La présidence d’honneur de l’événement a été confiée à Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion.

« C’est important pour moi parce qu’on poursuit la tradition lancée par Henri Audet, fondateur de Cogeco, en 1959. C’est aussi le reflet de notre société. C’est dans nos valeurs profondes de redonner au suivant, commente Mme Hinse. On n’a pas tous le même privilège dans la vie. C’est un plaisir de pouvoir semer des étincelles de bonheur dans cette période des Fêtes qui n’est pas facile pour tout le monde. »

Des activités prétéléthon seront organisées dans les différents secteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Plus de 2000 bénévoles s’impliquent également cette année.

Le Téléthon du Noël du Pauvre sera aussi diffusé en direct sur les différentes plateformes de Radio-Canada le 26 novembre, soit à la télévision, à la radio et sur le web.

Pour faire un don: www.lenoeldupauvre.com/don-en-ligne.