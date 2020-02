Le Tapis Rouge: découvrir le monde par le cinéma

01L’occasion de découvrir le 7e art de partout sur la planète arrive à Trois-Rivières. Le Tapis Rouge tiendra entre ses murs la 3e édition des Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières (RDVCMTR) du 20 au 27 février, l’occasion de sortir le popcorn tout en découvrant divers enjeux sociaux, politiques et culturels de notre monde par le biais du cinéma.

À la suite de l’engouement pour les deux premières éditions de cet événement unique en Mauricie, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) et Le Tapis Rouge ont décidé d’unir encore une fois leurs forces pour offrir au public un accès privilégié à diverses réalités du monde à travers le cinéma.

Les Rendez-vous des cinémas du monde visent à faire découvrir au public ce qui se fait de meilleurs ailleurs en termes de cinéma. Les RDVCMTR permettent en outre d’accroître l’offre culturelle de qualité en Mauricie et favorisent le développement d’une culture plus respectueuse des différences et plus consciente des réalités qui ont cours un peu partout sur la planète.

La dizaine de films et documentaires présentés durant cet événement relatent des réalités vécues par des personnes ou des populations dans des pays tels la Syrie, le Bangladesh, le Congo, le Chili, la Colombie et la Palestine, pour ne nommer que ceux-là. Ces œuvres cinématographiques ont toutefois un point en commun : elles racontent des histoires difficiles à oublier.

Durant les Rendez-vous des cinémas du monde, ces titres prendront l’affiche du jeudi 20 février au jeudi 27 février prochain :

Pour Sama : Film d’ouverture, Œil d’or du meilleur documentaire en 2019 au Festival de Cannes et en nomination aux Oscars 2020 comme meilleur documentaire.

Antigone : Film choisi pour représenter le Canada aux Oscars.

La Cordillère des songes : Œil d’or du meilleur documentaire en 2019 au Festival de Cannes.

Monos : Film choisi pour représenter la Colombie aux Oscars.

Tel Aviv on Fire

Made in Bangladesh

Système K

Le Monde selon Amazon

Fahim

Désolé de vous avoir manqué : Film de clôture.

Les films seront diffusés selon trois plages horaires, soit à 13 h, à 15 h 30 ou à 19 h 30. Les prix d’entrée seront de 9,50 $ l’après-midi, 11 $ le soir, et 8 $ pour les étudiants de moins de 25 ans. Un passeport donnant droit à quatre entrées aux coûts de 30 $ est également disponible.