Le talent de Samuel Fortin reconnu par les Carabins

Bien que Samuel Fortin ait eu un parcours peu orthodoxe, son talent l’a conduit avec les Carabins de l’Université de Montréal, formation de la Ligue de football universitaire du Québec (LFUQ). Le Trifluvien se dit de choyé de jouer sous les ordres de Marco Iadeluca.

Le jeune Fortin a commencé son football à l’Académie des Estacades, et ce même, s’il était encore un élève du primaire, gracieuseté de son talent.

« J’ai vraiment aimé jouer pour François Dussault et j’ai tout de suite eu de l’impact sur le terrain. Je lui dois beaucoup parce que c’est lui qui a fait en sorte que je sois rendu là aujourd’hui. À ma deuxième année, il est parti coacher chez les Diablos. Ensuite, j’ai joué pour Pierre Dejean et ç’a très bien cliqué entre nous deux. J’ai reçu plusieurs offres pour jouer en Division 1 au Collège, mais je ne suis pas allé, surtout à cause de mes résultats scolaires. J’ai ensuite arrêté le football et j’étais passé à une autre étape dans ma vie », confie d’emblée le joueur de ligne défensive.

« J’ai repris contact avec François (Dussault) en 2018 et je suis allé pratiquer durant toute la saison avec eux, sans jouer. J’ai vraiment aimé l’ambiance et les gars m’ont bien accueilli. Ensuite, trois universités anglophones m’ont démontré de l’intérêt, mais je ne suis pas très bon en anglais alors j’ai refusé. C’est par la suite qu’on a regardé pour les Carabins avec François et quand j’ai pu rencontrer Marco (Iadeluca). Ç’a très bien cliqué entre nous deux. »

C’est donc dire que le Trifluvien a atteint la ligue universitaire sans même avoir joué au niveau collégial, ce qui n’est pas peu dire.

« Ça fait longtemps que je le connais, à partir de l’école primaire. Déjà là, il était trop talentueux pour la ligue primaire alors on avait le droit de le faire jouer au niveau Benjamin avec l’école secondaire. Il a donc commencé sa carrière aux Estacades avant de fréquenter l’établissement. Ses qualités athlétiques étaient déjà très apparentes. Toute personne qui coach au football ou qui va voir des matchs ont une image mentale d’un joueur de football et en le voyant, c’est ce qu’on voit », témoigne son ancien entraîneur, et actuel entraîneur des Diablos, François Dussault.

« On a toujours gardé contact et il semblait grandement motivé à revenir et avoir une opportunité à un autre niveau. Je lui avais mentionné que je serais toujours là pour l’aider et c’est ce que j’ai fait. Ensemble, on a réussi à trouver une solution. Un joueur comme Samuel, même si les équipes ne l’ont pas vu joué au collégial, c’était évident que les universités étaient intéressées. Avoir un tel gabarit et bouger comme il peut le faire, ça ne court pas les rues. C’est un joueur avec un gros potentiel et de pouvoir faire partie d’une des meilleures équipes au Canada, ça peut juste aider sa progression », ajoute-t-il.

Toujours en attente

Le jeune Fortin a d’abord échoué un test cardiaque, comme ce fut le cas pour quelques autres coéquipiers, ce qui lui a fait manquer le camp d’entraînement, en attente de rencontrer un cardiologue. Puis à l’aube de la saison régulière, un de ses coéquipiers a testé positif à la COVID-19 et ayant été en contact direct avec lui, il a été placé en isolement, ce qui lui a fait manquer le premier match.

« Ça va bien jusqu’à maintenant. Je suis conscient que je suis à ma première année et qu’on a beaucoup de joueurs qui sont là depuis longtemps alors je pense avoir du terrain, mais pas beaucoup. Je suis prêt à montrer que je peux faire le travail. Je m’accroche parce que j’ai du talent et parce que le monde me pousse toujours. Je suis avec deux autres Trifluviens, Marc-Antoine Lemay et Shawn Boucher, et on s’entend très bien », ajoute celui qui se dirige vers le programme d’Éducation physique.

« Je suis fier d’avoir repris le football, à 100%. Je ne pensais plus vraiment à ça, mais pendant la pandémie, c’est revenu et ça m’a permis de raccrocher à mon sport. Je vais y aller étape par étape, mais c’est sûr que la Ligue canadienne de football (LCF) serait mon objectif à long terme », conclut-il.