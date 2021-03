Le spectacle «Vive nos divas» du Cirque du Soleil encore reporté

Ce n’est pas à l’été 2021 que les spectateurs de l’Amphithéâtre Cogeco pourront assister au spectacle «Vive nos divas». Le spectacle, qui devait initialement avoir lieu à l’été 2020, est finalement reporté à la saison estivale 2022.

Le contexte incertain des dernières semaines a contraint la Corporation à repousser une seconde fois la présentation du spectacle rendant hommage aux grandes voix féminines du Québec.

Vive nos divas – Hommage aux grandes voix féminines du Québec devant être présenté exclusivement à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières est ainsi remis du 13 juillet au 13 août 2022.

Les détenteurs de billets pour ce spectacle sont invités à conserver ceux-ci et recevront par courriel les informations relatives au fonctionnement du report. Tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates de la saison estivale 2022.

Pour toute question à cet effet, vous pouvez écrire à billetterie@ce3r.com. Afin d’éviter d’inonder nos lignes d’informations, nous vous prions de demeurer patient et d’attendre que le service à la clientèle vous recontacte.

Prolongation de l’entente de partenariat avec le Groupe Cirque du Soleil

Étant donné les circonstances exceptionnelles menant au report du spectacle Vive nos divas – Hommage aux grandes voix féminines du Québec, l’entente initiale entre les deux organisations pour la présentation de spectacles exclusifs du Cirque du Soleil à Trois-Rivières sera encore une fois bonifiée d’une année supplémentaire afin de conserver un total de dix productions à raison de vingt représentations par saison.

« À travers la Série hommage, nous avons créé un rendez-vous estival exclusif qui a su réunir des Trifluviens et des visiteurs de tous âges, année après année. Nous sommes heureux d’annoncer cette prolongation de notre entente avec la Corporation des Événements de Trois-Rivières qui nous permettra de continuer de surprendre le public d’ici et d’ailleurs avec des projets novateurs », indique le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Daniel Lamarre.

« La Série hommage est une plateforme créative incroyable pour notre équipe, et nous sommes impatients de pouvoir présenter cette 6e édition au public de Trois-Rivières l’été prochain, » termine M. Lamarre.