Le spectacle Elvis Experience annulé

La production Elvis Experience qui devait être présentée cet été est annulée, une décision prise d’un commun accord entre Culture Trois-Rivières et le producteur du spectacle.

Cette décision s’explique par l’indisponibilité de la salle J.-Antonio-Thompson qui doit faire l’objet de travaux de nettoyage suite à l’incendie au stationnement souterrain de l’hôtel de ville, ainsi que par la capacité d’accueil limitée des salles de spectacle alternatives lorsqu’elles pourront rouvrir.

Présenter ce spectacle d’été dans ces conditions tout en maintenant le modèle d’affaires viable n’était pas possible, estime Culture Trois-Rivières. L’option de reporter le spectacle n’était pas envisageable non plus.

Le service de billetterie contactera les détenteurs de billets pour ce spectacle afin de les informer de la marche à suivre pour le remboursement des billets.