Le spectacle de The Australian Pink Floyd reporté

La Corporation des Événements de Trois-Rivières annonce le report du concert «All That You Feel World Tour» de The Australian Pink Floyd Show, prévu le 13 septembre à l’Amphithéâtre Cogeco, est reporté au 19 septembre 2021.

Les détenteurs de billets pour ce spectacle sont invités à les conserver et recevront, par courriel, les informations relatives au fonctionnement du report. Tous les billets seront honorés pour le 19 septembre 2021.

Pour informations supplémentaires :info@ce3r.com