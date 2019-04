Le Sortilège Blues Band réchauffera la foule

CCR Reborn – Hommage à CCR s’amène à l’Amphithéâtre Cogeco les 25 et 26 avril pour présenter les plus grands succès de CCR. Les spectateurs pourront aussi découvrir, en première partie, le groupe trifluvien Sortilège Blues Band.

Le band local commence à être un habitué des premières parties à l’Amphithéâtre. Il s’agira d’une troisième expérience pour Michel Chevalier (batterie), Pierre Hould (guitare), Pierre-Hugues Moore (basse), Denis Héon (voix et clavier) Véronique Dupont (voix) et Nathalie Normandin (voix).

La formation avait notamment réchauffé la salle lors du spectacle hommage à Led Zeppelin en 2017 et de l’hommage à Stevie Ray Vaughan en 2018.

«C’est un endroit magnifique pour jouer. C’est agréable, les conditions sont exceptionnelles et les gens de la région viennent nous supporter. C’est rendu notre petit rituel de venir au Cabaret de l’Amphithéâtre et c’est un beau défi de réchauffer la foule. Quand on part notre prestation devant 300 personnes, c’est quelque chose. On va essayer de les faire lever!» lance Michel Chevalier, batteur de Sortilège Blues Band.

Le groupe délivre un blues énergique et varié, ponctué d’arrangements originaux. Au programme: un feu roulant d’une dizaine de covers blues rock en une heure de spectacle. La formation réserve une surprise aux Trifluviens qui assisteront à la première partie. «Un chanteur et guitariste d’expérience viendra faire une chanson avec nous. Je pense que les spectateurs vont aimer la petite mise en scène qu’on prépare pour ce numéro», avance Michel Chevalier.

Pour les Trifluviens, ces spectacles à l’Amphithéâtre Cogeco leur permettent de prendre de l’expérience, puisqu’ayant tous un travail, sauf Denis Héon qui est retraité, la musique demeure un loisir.

«On a beaucoup de plaisir à jouer de la musique ensemble. C’est important. Cette année, CCR Reborn amène un gros spectacle avec des choristes. Ça devrait être un spectacle assez généreux. Au final, je veux simplement que les spectateurs soient heureux de leur soirée. Ce genre de soirée fait découvrir d’autres artistes du Québec et on se rend compte qu’il y a beaucoup de talent», conclut Michel Chevalier.

Les deux soirées de spectacle affichent complet. Le Sortilège Blues Band prévoit donner un concert, cet été, lors d’un festival à l’extérieur de la région. Un spectacle est aussi prévu en octobre du côté de Laval.

D’ici là, le groupe prend une petite pause de spectacles ce printemps afin de travailler sur une composition originale.