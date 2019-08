Le Séminaire St-Joseph accueille un nouveau directeur général

Au terme d’un processus de dotation rigoureux, Dany Dallaire devient le 22e directeur général du Séminaire Saint-Joseph (SSJ) de Trois-Rivières, suite au départ à la retraite de Martine Roy.

Titulaire d’un baccalauréat en enseignement de l’anglais et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration scolaire, Dany Dallaire a été enseignant d’anglais pendant près de dix ans. Il a également été conseiller pédagogique avant d’amorcer sa carrière de directeur à la Commission scolaire de la Riveraine en 2016.

«Cet été, le défi de diriger le Séminaire s’est présenté à moi et je l’ai reçu comme une opportunité. Celle d’avoir un impact sur les élèves et les gens qui œuvrent au SSJ, mais surtout celle de pouvoir le faire en combinant mes trois principales passions: la pédagogie, la gestion et le sport », souligne le nouveau directeur du SSJ.

M. Dallaire est entré en fonction le 12 août dernier. Les membres du personnel lui ont offert un accueil chaleureux et sont enthousiastes à l’idée d’amorcer cette nouvelle année scolaire avec leur nouveau directeur général.

Plus de 790 élèves fréquentent le Séminaire Saint-Joseph en 2019.