Le Sanctuaire sera l’hôte du Forum des Églises vertes

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à Trois-Rivières, recevra le 5e forum des Églises vertes les 19 et 20 octobre. Pendant deux jours, ateliers, panels et conférences sur l’écologie seront au menu.

Rappelons que le Sanctuaire a rejoint le Réseau des églises vertes il y a environ un an https://eglisesvertes.ca/.

«Ce sont des Églises qui espèrent faire des actions pour l’environnement, mais aussi pour leur spiritualité. Ce sont des églises qui travaillent pour prendre soin pour la création. On n’est pas obligé de toujours faire certaines actions. Il faut avoir de la volonté et de l’espoir», a expliqué Gregory Lynch, directeur Réseau des églises vertes.

«Le Réseau est pour toutes les communautés chrétiennes de n’importe laquelle des dominations. Notre objectif, c’est d’ouvrir à tous alors nous aurons des activités environnementales, éducationnelles et familiales. Avant, on offrait le forum auprès des gestionnaires des églises, tandis que maintenant, on vise davantage les familles.»

L’évènement rassemblera le personnel pastoral, les bénévoles des Églises du Canada et différents groupes environnementaux dans le but de stimuler les initiatives écologiques dans les églises et dans les communautés.

«De notre côté, au Sanctuaire, on est en train d’élaborer un plan pour améliorer et réduire au maximum notre empreinte écologique. On peut changer des choses au niveau institutionnel, mais également sur le plan humain. On a 430 000 personnes par année qui passent ici alors si on peut inspirer les gens à poser de petits gestes, ce sera un bel engagement», a pour sa part confié Martin Yelle, directeur de la Mission au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Outre le Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap, l’Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade fait également partie du Réseau des églises vertes depuis son 1er Salon écolo qui a eu lieu le dimanche 5 juin 2016. Parmi les actions qu’elle tient, elle procède à la cueillette de divers items tels des cartouches d’encre, cellulaires, piles, goupilles ou attaches à pain, elle utilise, de la vaisselle lavable dans tous les rassemblements, en plus de produits nettoyants écologiques.

Toutes les impressions sont faites de façon recto verso sur des feuilles recyclées, en plus de réutiliser les feuilles à bon-dos. L’église a également procédé à la plantation d’arbres fruitiers indigènes sur le terrain de l’église et les fruits sont à la disposition de la communauté. Il y a également une «Chronique verte» dans le feuillet paroissial lors des semaines précédant le Salon écolo, en plus de l’ ouverture de l’église lors de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création.

Le Réseau des églises vertes compte plus de 75 communautés chrétiennes au Canada.

Plus de détails à venir…