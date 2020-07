Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap rejoint le Sacré circuit

Cinq ans après sa création dans la MRC des Chenaux, le Sacré circuit ajoute un nouvel attrait à sa liste : le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Ce parcours invite les gens à sillonner le Chemin du Roy, au départ de Trois-Rivières et en traversant les municipalités de Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le Sacré circuit comprend huit arrêts, dont trois églises, un sanctuaire, un vieux presbytère, deux calvaires et une crypte singulière.

Les activités proposées par chacune des églises ont pour objectif de mettre de l’avant les caractéristiques qui rendent chacune d’elles unique. Le parcours s’adresse à tous, croyants et non-croyants, amateurs d’histoire, d’art et d’architecture.