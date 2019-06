Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap lance ses activités

C’est sous le thème «L’avenir entre nos mains» que le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a lancé sa programmation estivale 2019. Des célébrations religieuses et spirituelles, en passant par des événements culturels, des visites guidées, des conférences et des ateliers thématiques seront au rendez-vous.

«À une époque où cohabitent l’incertitude et les questions sur notre avenir, il est bon de redécouvrir que nous avons un impact sur celui-ci. Ensemble, nous pouvons façonner une part de notre avenir. Le thème de cette année nous invite à redécouvrir l’espérance et la confiance et nous amène à nous motiver et à nous mettre en action», a souligné l’évêque auxiliaire de Trois-Rivières et recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, Pierre-Olivier Tremblay.

En tant que nouveautés, il y aura l’ouverture du Café le Pèlerin avec vue sur le fleuve. Le Café offrira également la possibilité aux citoyens, aux étudiants ou aux entreprises de louer des locaux pour une réunion ou des travaux d’études, notamment.

Les Jardins du Sanctuaire se refont une beauté cette année avec l’addition d’un homme qui œuvre depuis 30 ans dans le domaine en la personne d’Albert Mondor.

Le Symposium des arts visuels sera de retour les 13 et 14 juillet, tout comme le Festival de l’Assomption qui se tiendra du 7 au 15 août. Ce dernier fêtera son 10e anniversaire cette année, lui qui est identifié comme événement phare du Sanctuaire depuis le temps où on le reconnaissait sous le nom de Neuvaine et qui attire plus de 45 000 visiteurs.

Les grandes conférences seront elle-aussi de retour et accueilleront l’animatrice du Téléjournal 22h de Radio-Canada, Céline Galipeau le samedi 10 août. Les billets seront d’ailleurs en vente dès la semaine prochaine à la boutique du Sanctuaire et dans les Pharmacies Jean Coutu du secteur Cap-de-la-Madeleine, notamment. La programmation complète de l’édition 2019 du Festival sera dévoilée prochainement.

De plus, les concerts d’orgues célèbrent leurs 50 bougies cette année et accueilleront des artistes des musiciens de renommée internationale tels que Letizia Romiti, Marc-Frédéric Indorf et Suzanne Ozorak, en plus de notre vedette locale, Martin Brossard. Le piano public, une collaboration avec Culture 3R, fera de nouveau partie du décor dans les Jardins.

Pour de plus amples détails, visitez le https://www.sanctuaire-ndc.ca/.