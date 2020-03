Le Salon du livre est annulé

Le Salon du livre de Trois-Rivières, qui devait se tenir du 26 au 29 mars au CECi de l’hôtel Delta Trois-Rivières, est annulé.

Cela fait suite aux recommandations gouvernementales émises ce matin d’annuler tout rassemblement de plus de 250 personnes.

C’est évidemment une dure nouvelle pour l’organisation qui venait de dévoiler la programmation complète de l’événement. Questionnée mercredi au sujet de ses inquiétudes face au COVID-19 et à la vue de plusieurs événements à travers le monde qui avait déjà annoncé leur annulation, la directrice générale du Salon du livre, Julie Brosseau, s’était montrée optimiste.

«Du point de vue d’un organisateur d’événement, c’est épouvantable! Tu travailles pendant X mois sur un événement qui ne se fait pas finalement. On surveille la situation, mais on trouve ça dommage de voir de gros événements être annulés», avait-elle confié.

Le Salon du livre de Trois-Rivières devait accueillir 360 auteurs et plus de 200 éditeurs et présenter 285 activités sur scène. (M.E.B.A.)