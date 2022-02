Le Salon du livre de retour en présentiel

Après une annulation forcée en 2020 et une édition entièrement virtuelle en 2021, le Salon du livre de Trois-Rivières sera de retour en présentiel au Centre d’événements et de congrès interactif (CECi) de l’hôtel Delta du 24 au 27 mars.

L’organisation est à la recherche de bénévoles qui souhaitent contribuer au bon déroulement de l’événement.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 13 février pour s’inscrire en remplissant le formulaire à cet effet disponible sur le site web du Salon du livre au https://www.sltr.qc.ca/benevoles/. Le bouton pour accéder au formulaire se retrouve au bas de la page.

Une personne de l’organisation contacteront les personnes inscrites par téléphone pour confirmer leur participation. Notons que le passeport vaccinal et le port du masque seront exigés pour les bénévoles.

Pour plus d’information, il est possible de contacter Félix Nadeau, coordonnateur, à benevoles@sltr.qc.ca.

En 2021, la 33e édition du Salon du livre de Trois-Rivières, tenue en virtuel, avait attiré plus de 10 000 visiteurs virtuels, dont certains provenaient des États-Unis, de France et de Belgique. Ceux-ci ont accédé au site et consulté plus de 32 000 pages. (M.E.B.A.)