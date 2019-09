Le Salon des vins vise 85 000$

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) est de retour avec son 28e Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières. Il se tiendra au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon, le vendredi 27 septembre prochain, dès 16h30.

Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la Société des alcools du Québec (SAQ), et Jean-François Grenier, directeur du Service de l’activité physique et sportive de 1989 à 1997, assumeront la présidence d’honneur.

«Je suis très choyé d’avoir été choisi à titre de président d’honneur. Il y a 59 ans, à cette date, j’amorçais une expérience de trois ans en hockey universitaire avec l’Université d’Ottawa. Ça m’a permis de saisir la pertinence des programmes sportifs inter-universitaires et des valeurs qui y sont véhiculées», a lancé M. Grenier.

«Aujourd’hui, il y a des bourses et ça devient un enjeu important, d’où l’importance pour le programme d’avoir du financement et des évènements comme celui-ci sont importants. Beaucoup de choses ont changé en 50 ans, mais les valeurs véhiculées par le sport universitaire sont demeurées les mêmes», ajoute celui qui est également membre du temple de la renommée des Patriotes à titre de bâtisseur.

Tout près de cinquante exposants sont déjà inscrits et le nombre de billets vendus est le double par rapport à pareille date l’année dernière. Pas moins de 2000 participants sont également attendus et l’objectif 2019 est de 85 000$.

«L’UQTR est fière de contribuer au rayonnement du programme. L’excellence des Patriotes n’est pas seulement sportive, mais également académique, car la moyenne des Pats est de 3,2 sur 4,3. a pour sa part ajouté Charles Nadeau, vice-recteur à l’administration et aux finances.

«Nous avons neuf équipes, dans huit disciplines, et ces sportifs-là ne font pas que du sport, mais ils s’impliquent en bénévolat et heures communautaires.»

L’organisation du Salon tient à soutenir une fois de plus la Fondation Katherine Beaulieu qui a pour mission de sensibiliser les participants aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies. La Fondation Katherine Beaulieu offrira des alcotests sur place pour assurer aux participants un retour sécuritaire à la maison.

La prévente de billets se poursuit jusqu’à la veille de l’événement au www.uqtr.ca/salondesvins, soit dans les succursales de la Banque Nationale ou à la réception du CAPS de l’UQTR. Le prix des billets est de 25$ (plus taxes) en prévente et comprend cinq coupons de dégustation, ainsi qu’une coupe INAO. Il en coûtera 5$ (plus taxes) de plus à l’entrée.

Rappelons que le Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières, anciennement appelé «Le Salon des vins des Patriotes», a été fondé en 1992, grâce à l’initiative de la formation masculine de hockey de l’UQTR.