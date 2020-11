Le Salon des métiers d’art se réinvente

La 15e édition du Salon des métiers d’art de Trois-Rivières se déroule en mode Pop Up chez EMA – expérience métiers d’art (802, rue des Ursulines).

Une boutique éphémère en métiers d’art a été créée pour l’occasion. On y retrouve les produits des exposants du Salon : vêtements, accessoires, nichoirs, structures lumineuses, sculptures, oeuvres murales, bijoux, coutellerie et plus. POP UP Métiers d’art présente ainsi le travail de plus de 50 artistes professionnels locaux.

La boutique est ouverture du jeudi au dimanche de 12h à 17h jusqu’au 31 janvier.

Dix cartes cadeaux de 50$ chacune et deux paniers cadeaux seront tirés parmi les visiteurs qui pourront aussi voter pour leur artiste coup de cœur.