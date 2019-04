Le Salon des animaux exotiques est de retour

La deuxième édition du Salon des animaux exotiques aura lieu les samedi 4 mai et dimanche 5 mai en direct du Colisée de Trois-Rivières.

Cet événement se veut une exposition éducative destinée à toute la famille. L’activité sera animée par plusieurs experts, éleveurs et passionnés. Plusieurs animaux seront présentés et pourront être manipulés par les visiteurs.

Parmi les nouveautés cette année se trouvent l’une des plus grandes murailles d’insectes exotiques au monde, l’aigle à tête blanche, un jeune lynx, un lièvre de Patagonie, un zèbre, un chat géant Maine coon et Wallaby, accompagné de son bébé dans sa poche ventrale (les wallabys sont des variétés de kangourous miniatures).

Notez que l’événement se tiendra dans les deux arénas du Colisée, donc à l’aréna Claude-Mongrain également. Dans le premier aréna se trouveront des animaux plus traditionnels et dans le second aréna se trouveront les animaux exotiques et quelques espèces issues de la faune québécoise dont le magnifique renard arctique ou le loup noir qui figure comme l’un des plus gros en Amérique. Il y aura également Loki qui est un loup qui a participé à de nombreux films américains.

L’entrée est établie à 10$ en admission générale et c’est gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans. Et l’horaire? Les portes seront ouvertes de 9h à 20h le samedi, tandis que ce sera de 9h à 17h le dimanche.