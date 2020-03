Le Salon des aidants et des ainés fait peau neuve!

Pour sa 6e édition, le Salon des aidants et des ainés de l’Appui Mauricie se déroulera sous le signe du renouveau. Organisé pour la première fois en collaboration avec la FADOQ – Région Mauricie, le Salon des aidants et des aînés partagera la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières avec le Salon 50 ans + et en santé. On promet une édition beaucoup plus remplies et diversifiées qu’auparavant.

Cette année, une centaine d’entreprises et organismes proposeront aux visiteurs une panoplie d’options pour que la vie après 50 ans soit active, en santé, sécuritaire et divertissante. Ce sera également l’occasion de découvrir toute une gamme de services et de produits disponibles en Mauricie, notamment pour améliorer la santé et faciliter le maintien à domicile des aînés.

«Le Salon est l’endroit idéal pour remplir son coffre à outils de conseils et de références permettant d’améliorer la qualité de vie des aidants et de nos aînés qui souhaitent vivre le plus longtemps possible dans le confort de leur foyer», souligne Florence Pauquay, directrice générale de l’Appui Mauricie.

Cette année, grâce au Salon 50 ans + et en santé, les visiteurs auront accès à de nouveaux kiosques proposant des produits et des services davantage axés sur la vie sociale et les loisirs. «Les gens de 50 ans et plus sont actifs et sont intéressés à savoir ce qui leur permettra de le rester longtemps. Le Salon 50 ans + et en santé est une occasion en or pour eux d’avoir accès à tout cela au même endroit», mentionne Manon DeMontigny, directrice générale de la FADOQ – Région Mauricie.

Une programmation renouvelée

L’Appui Mauricie souhaite mettre de l’avant deux événements majeurs de sa programmation; deux conférences qui se tiendront lors de chacun des après-midis du salon. La première conférence sera offerte par l’auteure et artiste-peintre Marie-Sol St-Onge dont la vie a été bouleversée en 2012 alors que la bactérie mangeuse de chair s’est attaquée à ses jambes et ses bras. Elle parlera de son cheminement et de la résilience dont elle a dû faire preuve à travers sa conférence «Regarder loin devant». Le nom du second conférencier, qui comme chaque année sera offerte par un artiste québécois bien connu, sera dévoilé à la fin du mois d’avril.

Le Salon offrira également une aire de jeux où les visiteurs pourront se divertir et se dégourdir, avec notamment de la danse en ligne et du bowling. La programmation comprend aussi des ateliers de yoga sur chaise, sur la protection de l’identité numérique ou encore sur l’Alzheimer et autres maladies apparentées.

Ces deux journées sont offertes gratuitement les samedi et dimanche 30 et 31 mai prochains et ce sont quelque 3 000 visiteurs qui sont attendus.

Quelques places pour les exposants sont encore disponibles. L’Appui Mauricie et la FADOQ – Région Mauricie invitent les entreprises intéressées à tenir un kiosque à communiquer avec l’Appui Mauricie.

Pour en savoir plus sur la programmation et être au courant de l’actualité du Salon, rendez-vous au salondesaidants.ca ou sur la page Facebook Salon des aidants et des aînés.