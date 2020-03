Le Salon de l’auto de Détroit annulé

Le NAIAS pour North American International Auto Show n’aura pas lieu en 2020. Le Cobo Hall rebaptisé le TCF Center où le salon de Detroit devait avoir lieu début juin, sera transformé par l’Agence fédérale de gestion des urgences en hôpital de campagne, car le nombre de cas de COVID-19 dans le Michigan continue d’augmenter. Pas question ici de report comme le Salon de l’auto de New York, mais d’une annulation, il faut donc remettre le tout en juin 2021.

Ce salon, qui traditionnellement se tenait en janvier depuis plus de 30 ans, avait été déménagé en raison d’une concurrence féroce du CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui attirait les feux de la rampe dans la ville du jeu. L’édition 2020 du Salon de Détroit devait se tenir du 13 au 20 juin avec des avant-premières de presse à partir du 9 juin. Au lieu de cela, les organisateurs ont déclaré que l’événement commencera le 11 juin 2021, avec le festival européen de voitures de rue Motor Bella. Les journées d’avant-première pour la presse auront lieu les 15 et 16 juin, tandis que les journées publiques se dérouleront du 19 au 26 juin. Avec cette nouvelle date à l’approche de l’été, le salon de Detroit devait être un mélange d’événements en intérieur et en extérieur dans le centre-ville revitalisé de la ville pour des expositions de véhicules, des essais de conduite et d’autres expériences pratiques.

Il y avait samedi, 4 650 personnes testées positives au coronavirus dans le Michigan et 111 en sont mortes. Détroit est la ville la plus touchée au Michigan. Le TCF Center, dans le centre-ville de Detroit, va servir d’hôpital de campagne sous contrat pour les six prochains mois alors que les cas de COVID-19 se multiplient dans le Michigan. Le gouvernement fédéral a pris des mesures similaires à New York ces derniers jours, où le Javits Center, qui abrite aussi le Salon de l’auto, a été converti en hôpital. Le salon de l’automobile de New York, prévu pour avril, a été reporté au mois d’août.

