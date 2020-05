Le retour du Toyota Venza en 2021

La rumeur circulait depuis l’automne 2019, c’est maintenant officiel, le Venza va faire un retour sur le marché après quatre ans d’absence. Plus près d’une voiture familiale à ses débuts, il a ensuite fait la part belle à un style plus près d’un multisegment et reviendra en concession à l’été 2020 sous une forme plus proche d’un Ford Escape ou d’un Chevrolet Blazer.

Plateforme et moteur connu

La plateforme TNGA-K qui équipe les plus récents modèles de la famille Toyota comme le Highlander et la Sienna va aussi servir le nouveau Venza. Tout comme le Sienna, on dit adieu au V6 et bonjour au plus récent moteur 4 cylindres hybride de 2,5 litres avec trois batteries pour une puissance spécifique de 219 chevaux et un rouage intégral de série, peu importe la version choisie. La meilleure nouvelle dans tout cela est la faible consommation annoncée de 5,9 L/100 km selon Toyota. Le système 4 roues motrices distribue jusqu’à 80 % de la force motrice aux roues arrière, ce qui permet de supprimer le patinage des roues avant lors des démarrages. Le système améliore l’agilité dans les virages en contribuant à réduire le sous-virage. La répartition du couple varie en fonction des conditions, de 100:0 en conduite à vitesse constante à 20:80 sur les surfaces glissantes. La répartition du couple peut être indiquée sur l’écran de la console centrale. Le conducteur dispose aussi de trois modes de conduite Eco, Normal et Sport et un mode EV qui permet de courts déplacements en mode 100 % électrique. Toyota a également placé le système de batteries sous les sièges arrière ce qui permet de profiter de plus de 1 000 litres d’espace dans l’espace cargo.

Accent sur le confort et la technologie

En plus d’offrir de série Apple CarPlay, Android Auto, et la compatibilité avec Amazon Alexa, Bluetooth sans fil, vous avez aussi droit à un essai de trois mois à la radio HD de SiriusXM. Tous les modèles Venza viendront équiper de Toyota Safety Connect avec un abonnement d’essai d’un an. L’Audio Plus est de série sur les modèles LE et XLE et comprend un écran tactile de 8 pouces. Le système audio Premium avec navigation dynamique et JBL est en option sur les modèles XLE et de série sur les modèles Limited et dispose d’un écran tactile de 12,3 pouces. La Venza inclut de série la suite Toyota Safery Sense 2.0 qui comprend :

– Le système précollision avec détection de piéton

– Le régulateur de vitesse dynamique à radar

– L’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction

– Les phares de route automatique

– Système d’aide au maintien dans la voie

Les sièges avant chauffants en option comportent trois réglages. Vous pouvez aussi obtenir des sièges ventilés. Vous avez de nombreux porte-gobelets et des rangements un peu partout dans l’habitacle.

Regarder vers le ciel

La principale innovation de Venza se trouve sur le toit. Le Venza est le premier véhicule de la marque à offrir un toit vitré panoramique fixe StarGaze es option. Le verre électrochromique permet aux conducteurs de passer du mode transparent au mode givré en une seconde grâce à la technologie à un simple bouton ON/OFF. En mode givré, Star Gaze éclaircit l’intérieur tout en réduisant la lumière du soleil et donne à la cabine un sentiment encore plus ouvert, aéré et invitant. Toyota promet également une conduite en toute sérénité grâce à la collaboration de matériaux insonorisant installer pour optimiser le silence de roulement. Vous avez par exemple une seule grande pièce qui couvre 92 % du dessous du véhicule pour isoler le véhicule de la route. Les trous et les interstices entre les pièces sont comblés avec un matériau insonorisant pour une meilleure réduction du bruit. Un principe semblable a aussi été appliqué pour le compartiment moteur.

