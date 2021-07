Le retour du baseball à Trois-Rivières est compromis?

Les jours sont désormais comptés pour Équipe Québec quant à son retour en sol québécois. La formation composée de joueurs des Aigles de Trois-Rivières et des Capitales de Québec doit disputer son premier match à domicile le 30 juillet, au stade Canac de Québec. Or, la direction de l’équipe est toujours dans le néant dans ce dossier.

Équipe Québec doit recevoir les Boulders de New York, tandis que les Valleycats de Tri-City s’amèneraient à Trois-Rivières le 3 août pour y disputer une série de trois rencontres.

« Notre demande n’a pas évolué et rien n’a encore bougé », martèle René Martin, président des Aigles. « J’ai vraiment peur que le temps joue contre nous parce qu’on sait que ça peut être long une fois qu’on aura rempli les papiers. Tout est prêt de notre côté et il nous manque juste la réponse de Santé Canada. Si le processus n’avance pas, c’est certain que les séries devront être inversées et que nous devrons continuer de jouer sur la route. »

« Je ne m’attends pas à ce que les Aigles obtiennent un accord avant le CF Montréal, ni avant les Blue Jays de Toronto. Par contre, on veut avoir notre accord nous aussi lorsqu’ils auront la permission. On entend dire que leur dossier est sur la table et que ça avance, mais je déplore le fait que moi, on ne me dit même pas lequel dossier je dois remplir pour le mettre sur la table. Ça fait trois mois que nous n’avons pas de réponse! »

Les directions des Capitales et des Aigles avaient demandé à l’entraîneur-chef Patrick Scalabrini d’amener son équipe dans une course aux séries dans la division, ce qu’il a réussi à faire. Les Boulders et Équipe Québec sont à égalité au sommet de l’Atlantique avec 18 gains contre 22 revers.

« Vous comprenez que nous sommes prêts et tout le monde est double vacciné. On ne demande pas d’ouvrir les frontières, mais un petit allégement comme les Canadiens de Montréal ont eu. On parle d’une centaine de personnes maximum aux douanes. Une équipe, double vaccinée, traverserait les douanes dans son autobus pour arriver à l’hôtel. Elle s’en irait directement au stade, puis retournerait à l’hôtel. Tout notre plan est fait de façon sécuritaire », assure-t-il.

« On a la collaboration de la Ville de Trois-Rivières et la Santé publique du Québec et de Trois-Rivières qui acceptent. On a discuté avec le ministre Jean Boulet et avec le ministre fédéral François-Philippe Champagne et ça va bien. D’ailleurs, monsieur (Pierre) Grégoire, du bureau de François-Philippe, a toujours fait un travail phénoménal dans le dossier. C’est aussitôt qu’on sort de la région qu’on a pu de réponse. Ce n’est vraiment pas rassurant et la saison avance! J’ai l’impression de me trouver dans les 12 travaux d’Astérix. »

Évidemment, il s’agirait encore de pertes de revenus importantes pour les deux formations si elles ne pouvaient pas revenir disputer des matchs à domicile. Les amateurs de baseball seraient eux aussi déçus si tel était le cas.

« Je vous rappelle que ce serait facile à contrôler et que la sécurité des joueurs serait assurée. À ce stade-ci, on serait surpris de pouvoir jouer ici le 30 août. »

« On a attendu dire que les Blue Jays pourraient peut-être avoir le OK pour revenir après leur long voyage alors nous aussi on espère l’avoir. On est conscient qu’on ne jouera peut-être plus tous nos matchs à domicile, mais pouvoir en jouer huit ou dix serait mieux que rien », conclut-il.