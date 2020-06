Le retour de la Grande Foire de Trois-Rivières?

Le Trifluvien Anthony Lafrenière-Gélinas avait organisé, l’an dernier, la Grande Foire de Trois-Rivières au centre commercial Les Rivières. L’édition 2020 étant toujours annulée, le jeune homme a tout de même tâté le pouls de la population sur les réseaux sociaux.

Évidemment, des mesures sanitaires et la sécurité de tous serait primordiale.

«Population de la Mauricie, j’ai besoin de votre avis!», a-t-il écrit.

«Seriez-vous confortable de venir à une éventuelle Grande Foire de Trois-Rivières cette année avec certaines mesures sanitaires spécifiques?»

👉 Désinfection des mains

👉 Files d’attente et circulation adaptées pour la distanciation sociale

👉 Capacité limitée de personne sur place (plus de jours d’événement pour compenser cet enjeu)

👉 Site très vaste de sorte que les gens aient de l’espace pour circuler adéquatement

👉 Désinfection des manèges

👉 Sécurité sur le site pour assurer un bon déroulement de l’événement

👉 Attractions bien choisies afin qu’il n’y ait pas de problèmes au niveau de la distanciation sociale

👉 Masques, gants et visières à disposition des employés

Il a tenu a rappelé que pour le moment, il ne s’agissait que d’un sondage.

«Prendre note que cette publication a simplement pour but de noter votre opinion face à l’annonce de la possibilité de reprise des activités de Beauce Carnaval et de Fun Show Amusement. Pour l’instant, la Grande Foire de Trois-Rivières édition 2020 demeure toujours annulée».

À suivre, donc…