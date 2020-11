Le renouveau de Sam Thellend

Il y aura un avant et un après Salut bonheur pour Sam Thellend. Pour l’auteur-compositeur-interprète originaire de Trois-Rivières, cette nouvelle chanson représente littéralement un renouveau, à la fois personnel et artistique.

«Cette chanson représente un véritable réveil. Après un moment de noirceur, j’ai fait le pari de lâcher prise, de me laisser surprendre par la vie. J’ai la chance d’être bien entouré. On m’a dit : «Tu devrais peut-être passer à autre chose, être capable de voir la vie différemment et voir le bonheur dans la vie des autres. J’étais déconnecté de moi-même et de mon entourage», confie-t-il.

«Il y a une phrase qui m’est restée en tête: Comme tu m’as dit. J’ai eu envie d’exorciser tout ça en chanson», ajoute Sam Thellend.

Salut bonheur a pris plusieurs formes. Au début, elle prenait des airs plus sombres à la Joe Cocker. Trois ou quatre versions plus tard, dans le processus de création avec le réalisateur de la chanson, Alex Météore, le morceau s’est avéré plus lumineux.

«J’ai envie de parler de pardon, d’acceptation de soi, d’aller vers l’avant… Musicalement, je voulais aussi aller vers quelque chose de plus up tempo, plus rythmé et plus lumineux. C’est une cassure avec ce que j’ai fait un peu avant», souligne Sam Thellend.

Comme pour plusieurs artistes, les plans de Sam ont été bousculés par la crise sanitaire. Au départ, Salut bonheur devait être enregistrée en studio le 24 mars dernier. Après plus de 3 mois d’attente, Sam a pu enregistrer la chanson au mythique Studio Dandurand, avec Philippe Fleury à la batterie, Vincent Yelle à la basse et Alex Météore aux claviers.

L’auteur-compositeur-interprète a profité de la période de confinement du printemps pour revenir se ressourcer dans la région auprès de sa famille.

«Je me suis senti inspiré parce que je pouvais prendre le temps. Ça m’a donné le temps de me demander ce dont j’avais envie de parler, où je suis rendu. J’ai compris que j’irais vers une musique plus lumineuse. J’ai aussi compris que je voulais prendre le temps pour me musique», explique-t-il.

Il a d’ailleurs créé plusieurs chansons durant cette période, si bien qu’un projet d’album est dans les cartons. L’auteur-compositeur-interprète espère pouvoir enregistrer en studio l’été prochain.

«Il me reste encore des chansons à finaliser et faire les arrangements musicaux. On est en train d’établir des listes d’influences pour se donner le droit et le temps d’explorer, faire de la recherche musicale.»

La chanson Salut bonheur est disponible sur les plateformes d’écoute en ligne, ainsi que sur le Bandcamp de Sam Thellend.