Le Regroupement des Chambres de commerce salue le plan de déconfinement

Le Regroupement des Chambres de commerce de la Mauricie (RCCM) salue le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement du Québec mardi soir.

L’organisation voit en ces allégements une très bonne nouvelle du point de vue économique pour tous les secteurs, mais plus particulièrement pour l’industrie touristique, du spectacle et pour la restauration. Le RCCM émet toutefois une réserve réserve du côté de la main-d’oeuvre disponible. Le fait que tous les secteurs ouvrent à peu près en même temps inquiète.

« L’annonce du calendrier de déconfinement est une excellente nouvelle et un soupir de soulagement pour tous les membres de nos chambres de commerce, chacune accueille avec beaucoup de frénésie la relance de l’économie locale. Nous avons vu, tout de suite après l’annonce, plusieurs de nos membres s’activer pour être prêts le temps venu et s’assurer de profiter pleinement des opportunités à toutes les phases du déconfinement. Le RCCM sera là pour supporter ses membres et être promoteur de la reprise des activités », souligne Johanne Hinse, présidente du RCCM.

Le RCCM croit qu’il faut non seulement continuer d’encourager les gens à aller se faire vacciner, mais également de faire la promotion des tests de dépistages rapides en entreprises. Toute entreprise qui voudrait s’en procurer ou en apprendre davantage peut le faire en consultant le site suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/utilisation-tests-rapidesentreprises-covid-19

Ce plan de déconfinement est aussi une bonne nouvelle pour les Chambres qui dans la dernière année ont malgré tout continué d’offrir de grands événements à leur membre en format virtuel, mais qui bientôt, pourront renouer avec le contact humain auprès des membres.