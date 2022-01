Le RCCM satisfait de la fin de la fermeture obligatoire des commerces le dimanche

Le Regroupement des chambres de commerce de la Mauricie (RCCM) accueille avec soulagement l’annonce de la fin de la fermeture obligatoire des commerces le dimanche et du couvre-feu, ainsi que l’exemption accordée aux épiceries, aux pharmacies et aux plus petits commerces concernant le passeport vaccinal.

« Nous sommes soulagés d’apprendre ces assouplissements qui nous laissent espérer un retour à la normale dans un futur plus ou moins proche. Les entreprises de la Mauricie ont besoin de leurs travailleurs et de leurs clients pour reprendre la relance entreprise avant l’apparition du variant Omicron », souligne Johanne Hinse, présidente du RCCM.

Le RCCM et la Fédération des chambres de commerce du Québec soutiennent que la fermeture obligatoire des commerces le dimanches n’était ni souhaitée ni souhaitable, précisant que cela représentait davantage de contraintes sur leurs opérations.

L’annonce de la fin du couvre-feu et du retour en classe des élèves à compter de lundi prochain permet aussi d’entrevoir un retour à un rythme de vie plus normal, ce qui est souhaitable tant pour le dynamisme économique que pour la réussite éducative, la conciliation famille-travail et la santé mentale, selon les deux organisations.