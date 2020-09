Le Québec est l’endroit où il coûte le moins cher au Canada pour faire l’achat d’un véhicule d’occasion

La Société Hebdo a mise sur pied une vaste étude sur plus de 450 000 véhicules neufs et d’occasion. Les données recueillies du 26 juillet au 25 août 2020 montrent que les prix médians des véhicules neufs et d’occasion ont connu une baisse à l’échelle nationale pour un troisième mois consécutif. À voir les statistiques nous serions pourtant porté à croire le contraire car il y a eu une forte demande de la part du consommateur, jumelé à une moins grande disponibilité des véhicules qui conduit généralement à une augmentation des prix. Toutefois, les conditions actuelles du marché semblent mettre du poids dans la direction opposée.

Les prix des véhicules neufs et usagés baissent à l’échelle nationale pour le troisième mois consécutif En août, le prix de détail médian d’un véhicule neuf au Canada est de 36 470 $, ce qui représente une baisse de 7,2% d’une année à l’autre et de 2,9% d’un mois à l’autre. Pendant ce temps, le prix médian d’un véhicule d’occasion est à 17 488 $, représentant une baisse de 5,5% d’une année à l’autre et de 1,8% comparativement au mois dernier. Cette baisse au niveau des véhicules usagés est récurrente depuis le mois de mai 2020.

Pour la première fois depuis avril, les prix des nouveaux camions enregistrent une augmentation d’un mois à l’autre

Après trois mois de déclin consécutif des prix, le prix médian d’un nouveau camion comme le Ford F-150 termine le mois à 55 243 $, représentant une augmentation de 1,1% d’un mois à l’autre et une augmentation de 2,9% d’une année à l’autre. Lorsque l’on examine les autres types de véhicules sur le marché, les berlines finissent le mois à 28 045 $ représentant une diminution d’un mois à l’autre de 0,4% et une augmentation de 2,9% d’une année à l’autre. Les prix des nouveaux VUS ont diminué de 0,9% d’un mois à l’autre et de 2,0% d’une année à l’autre pour finir à 36 157 $.

Les véhicules usagés connaissent une baisse sur toutes les types de modèles. Les VUS s’établissent à 20 949 $, une diminution de 0,2% d’un mois à l’autre et de 4,8% d’une année à l’autre. Les camions d’occasion enregistrent une baisse de 0,4% d’un mois à l’autre et de 6,7% d’une année à l’autre, pendant que les prix des berlines usagées subissent une diminution de 0,7% d’un mois à l’autre et de 3,3% d’une année à l’autre.

L’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan enregistrent les prix médians les plus élevés, tandis que les prix au Québec et au Canada atlantique restent les plus abordables

Si l’on examine l’impact des régions sur les prix partout au Canada, les prix des véhicules neufs sont à nouveau en baisse dans toutes les provinces. Le Canada atlantique connait la plus grande baisse de prix de 5,3% d’un mois à l’autre suivi par la Colombie-Britannique avec une baisse de 2,6%, et le Manitoba et la Saskatchewan avec une baisse de 1,9%. L’Alberta a présentement le plus haut prix médian au niveau des véhicules neufs avec un prix de 43 006 $ comparativement au Canada atlantique qui a le prix médian le plus bas à 32 130 $.

Les plus hauts prix pour les véhicules usagés se retrouvent au Manitoba et en Saskatchewan à 20 999 $ pendant que le Québec reste la province la plus économique à 15 995 $.

Les 10 véhicules d’Occasion les plus recherchés au Québec

Honda Civic

Ford F-150

Toyota RAV4

Mercedes Benz Classe C

Ford Mustang

BMW Série 3

Honda CR-V

Porsche 911

Jeep Wrangler

Audi Q5

