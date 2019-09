Le projet Voisin-Age implanté à Trois-Rivières

L’organisme Les Petits Frères a procédé au lancement d’un nouveau programme pour contrer l’isolement des personnes âgées. Le projet-pilote verra d’abord le jour dans le District des Rivières.

Le programme Voisin-Age est un projet novateur qui vise à prévenir l’isolement des personnes âgées en créant et en soutenant les liens de solidarité entre voisines et voisins.

«Les gens pourront s’inscrire via une plateforme numérique déjà existante puisque le projet est déjà bien ancré en France. Il a vu le jour à l’Isle avant d’être appliqué à 15 autres villes. Il s’est ensuite implanté à Barcelone, au Madrid et à Chicago. Depuis dix ans, il y a eu des études d’impacts et nous pouvons apprendre beaucoup de ces implantations-là», a lancé Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.

«On a toujours fait la promesse d’accompagner les personnes âgées et dans ce cas-ci, on ne demande pas nécessairement aux gens d’être bénévoles, mais bien de vouloir les accompagner, que ce soit pour aller prendre un thé, pour pelleter leur entrée de cour ou pour les aider à faire des commissions.»

Réalisé en partenariat avec la Fondation Luc Maurice, et en collaboration avec l’équipe du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Voisin-Age permettra d’établir des relations de proximité dans un esprit de solidarité, de respect et de bienveillance, afin de donner du sens à la vie d’un quartier.

«On l’instaure dans un quartier pour le moment. On a choisi Trois-Rivières parce que c’est une ville déjà forte sur la créativité et la solidarité, mais également parce que c’est la ville avec la population la plus âgée au Canada», ajoute Mme Sauriol. «On a choisi le District des Rivières puisqu’on le trouvait moins bien desservi sur le plan communautaire comparativement à d’autres quartiers et parce qu’il y a plusieurs résidences et HLM sur son territoire.»

Les gens qui désirent devenir «voisineur» pourront s’inscrire dès le 7 octobre via le www.voisin-age.ca, via le voisinage@petitsfreres.ca ou encore en composant le 819-841-1620. Ils devront fournir des documents d’antécédents judiciaires et suivre une courte formation. Pour ce qui est des «voisinés», soit les gens vivants seul et âgé de 65 ans et plus, ils sont invités à communiquer avec l’organisme par téléphone (819-841-1620).

«La Fondation Luc Maurice est jeune et elle voulait aller plus loin dans ce que le groupe fait déjà. Bien qu’elle ne soit devenue fondation que depuis deux ans seulement, elle soutient les organisations depuis plus de 20 ans déjà et on a eu conscience de ce projet qu’ils (Petits Frères) voulaient démarrer, mais dont ils n’avaient pas les fonds. C’est un projet qui n’a pas été difficile à vendre auprès du conseil d’administration et on espère un jour organiser des conférences de presse à Sherbrooke, Québec et Montréal pour annoncer son implantation.»

Trois-Rivières compte plus de 12 125 personnes âgées de 75 ans et plus, un nombre qui atteindra près de 16 500 en 2027. Parmi celles-ci, 30 % sont malheureusement à risque d’être seules et 10 % qui souffrent actuellement d’isolement sévère. Trois-Rivières compte ainsi près de 5 000 personnes du grand âge qui vivent aujourd’hui dans l’isolement ou qui y sont à risque.

Plus encore, une importante proportion d’entre elles présente des facteurs importants de vulnérabilité les prédisposant à l’isolement : haut taux d’habitation en solo (52%), faible revenu (51%), faible scolarité (58%) et présence d’incapacités (42 %). Plus que jamais l’action des Petits Frères est capitale pour briser leur isolement social.