Le projet «Ma ville, mon quartier, ma rue» remporte un prix

Dans le cadre de sa remise de prix annuelle, le réseau Les Arts et la Ville a décerné son prix Coup de cœur à Thérèse Thibodeau Paquin pour le projet Ma ville, mon quartier, ma rue.

Cette exposition de sculptures en plein air a été initiée par la sculptrice Thérèse Thibodeau Paquin.

Ce qui a débuté par une participation du voisinage immédiat de l’artiste a rapidement pris de l’ampleur. Désormais, tout le quartier est partie prenante du projet, alors que se multiplie le nombre d’œuvres de sculpteurs professionnels installées devant les maisons des citoyens. Des visites guidées étaient organisées et des groupes de personnes de partout et de tous les âges peuvent apprécier plus d’une trentaine d’œuvres, de la rue Nérée-Beauchemin à la rue des Frênes, à Trois-Rivières.

L’association récréative du quartier, pilotée par Suzanne Poirier, s’implique activement dans le projet. Le dynamisme de l’association, jumelé à un fort sentiment d’appartenance au milieu, fait rayonner ce projet et permet au quartier de se l’approprier avec fierté.

Le jury a été charmé par le projet, notamment par l’enthousiasme exprimé par le quartier et la bonne humeur de ses ambassadrices qui décloisonnent l’art pour le rendre accessible aux néophytes de la sculpture.

En raison de la pandémie de COVID-19, l’édition 2020 de Ma ville, mon quartier, ma rue a toutefois été annulée.