Le projet du nouveau Cinéma Fleur de Lys est retardé

CINÉMA. Un tout nouveau complexe de cinéma devait voir le jour dans le stationnement arrière du Carrefour Trois-Rivières Ouest. Construit au coût de 12 M$, le nouvel édifice devait compter dix salles de cinéma et un bistro-bar, sans oublier le deuxième plus grand écran de la province après celui du IMAX de Québec. Mais qu’en est-il du projet?

Ce nouveau complexe d’envergure est un projet conjoint des Cinémas Ciné Entreprise et de Cogir, propriétaire du Carrefour. Les travaux devaient commencer au début de l’année 2017 et l’ouverture officielle était prévue pour 2018. Rejoint par téléphone, le président des Cinémas Ciné Entreprise, Raffaele Papalia, nous a expliqué qu’une seule anicroche retarde le processus.

«Nous en sommes toujours à regarder comment on peut avoir notre bar avec le cinéma sans que l’endroit en soit un de 18 ans et +», confie-t-il. «Les nouvelles tendances d’exploitation aujourd’hui font en sorte que les gens ne veulent plus seulement que de la liqueur et du popcorn. Nous voulons suivre les nouvelles tendances. Les gens veulent prendre une bière ou une coupe de vin en regardant leur film, en présence de leur enfant ou non.»

«Ça commence à bouger ailleurs au Canada alors reste à voir de notre côté. La Corporation des salles de cinéma du Québec lutte pour avoir un permis d’alcool et on le souhaite. C’est vraiment le seul stop pour nous en ce moment. On veut avoir le même droit que le Centre Vidéotron de Québec ou le Centre Bell, à Montréal, ainsi que la Place des Arts de Montréal. Ce sont tous des endroits de divertissement où il est possible de consommer avec des enfants à nos côtés», ajoute-t-il.

Le président des Cinémas Ciné Entreprise avait assuré que les cinéphiles de la Mauricie vivraient «toute une expérience».

«Lorsque j’ai acheté Fleur de Lys, c’était pour le fermer et le rouvrir. Je m’engage encore dans mon projet à 5000%. Ce sera une expérience exceptionnelle pour le client», maintient-il. «Je vous le jure que si j’avais pu commencer la construction hier, ce serait déjà fait.»

D’une part, le complexe sera doté des plus récentes technologies en matière de projection cinématographique. D’autre part, les clients seront plongés dans un concept complètement réinventé, notamment avec la section bistro-bar où les clients pourront commander un verre, ainsi que des plats variés. On pense ici à des calmars frits, des ailes de poulet, des nachos, des filets de poulet, des burgers et des frites, notamment.

15 à 20 nouveaux emplois

Par ailleurs, le tout nouveau complexe de cinéma, qui devrait compter une salle de plus que le cinéma actuel, permettrait l’embauche de 15 à 20 nouveaux employés qui s’ajouteraient aux 30 déjà en place.

Papalia anticipait également une hausse d’achalandage en raison de l’écran géant qui devait être mis en place dans l’une des salles. Un écran presque deux fois plus gros que les écrans traditionnels, avec ses 80 pieds de large, et autour duquel sera déployé un concept encore secret pour le moment. Bien qu’il avait précisé que «ce ne serait pas un IMAX», il assurait que ce serait «très impressionnant».