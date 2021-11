Le projet dont rêvait Alexandra

Toute petite, Alexandra Paquin s’imaginait déjà avoir une entreprise. « Un rêve inatteignable », pensait-elle à l’époque. Mais cette idée ne l’a jamais quittée et à l’été 2017, elle entamait les premières étapes vers l’ouverture de son commerce: le café créatif Poterie & Cie.

Situé sur le boulevard des Récollets, le commerce propose aux clients de laisser sortir l’artiste en eux le temps d’un café. Petits et grands sont invités à choisir leur pièce de céramique à peinturer parmi les quelque 200 offertes. Figurines, tirelires, tasses, bols, assiettes, il y en a pour tous les goûts.

« J’ai eu l’idée de cette entreprise en 2017, raconte Alexandra. J’ai découvert un endroit semblable avec mon garçon à Mont-Tremblant. J’ai vraiment aimé ça. Je suis une fille artistique et créative, c’était dans mes cordes. Puis, je me suis fait la réflexion qu’on n’avait rien du genre à Trois-Rivières. Et c’est parti comme ça! Je voyais les autres commerces du genre ailleurs et je me disais que si ça fonctionnait bien ailleurs, ce serait le cas ici aussi. »

De retour chez elle, elle s’est assise devant son ordinateur et a commencé à faire des recherches et des calculs. « C’est devenu de plus en plus réel, dit-elle. J’ai travaillé sur mon plan d’affaires pendant l’été 2017, puis j’ai rencontré les gens de chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE TR) à l’automne. Je me suis assise avec eux, ils m’ont aidée et j’ai obtenu mon financement. »

C’est finalement en mars 2018 qu’a eu lieu l’ouverture de Poterie & Cie. Depuis, l’endroit emploie en moyenne trois personnes. « Jusqu’à l’ouverture, je ne réalisais pas que c’était réel. Je regarde ça et je me dis que je suis fière de ce que j’ai accompli », confie-t-elle.

De projet en projet

Entrepreneure, mère de deux enfants et finissante au baccalauréat en enseignement de l’anglais, Alexandra ne manque pas d’action. Habituée de gérer plusieurs dossiers à la fois, elle songe même à faire une maîtrise.

« J’ai cette chance d’avoir des employés en or à qui je peux faire confiance. C’est ce qui me permet de faire plusieurs projets en même temps, précise la femme d’affaires. J’aime l’entrepreneuriat parce que c’est gratifiant, motivant et valorisant à plusieurs niveaux. Ça me donne confiance en moi et ça permet de donner du travail à d’autres personnes. Ça m’apporte à moi, à mes employés et à mes clients. »

Avec des idées plein la tête et de l’énergie à revendre, on risque fort bien de la voir tenir les rênes d’une autre entreprise prochainement. « Enfant, j’ai souvent entendu mes parents parler de plein de projets d’entreprises qu’ils auraient aimé faire, mais la vie a fait en sorte que ce n’est pas arrivé pour eux. Je pense que de les avoir entendus m’a donné le goût. Et je ne vais pas m’arrêter là. J’ai encore des projets en tête », conclut Alexandra.

Pour des détails supplémentaires : poterieetcie.com