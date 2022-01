Le projet bientôt présenté au gouvernement

SAINT-NARCISSE. Le projet de Centre des sciences du Cégep de Trois-Rivières pourrait être présenté au gouvernement du Québec en avril. Tout juste avant les Fêtes, une firme a été mandatée pour produire les plans et le détail des coûts du projet. La livraison de ces documents est prévue en avril.

En parallèle, le Cégep travaille un plan d’affaires pour l’animation et la gestion du site. « On établit des partenariats pour avoir une programmation annuelle qui nous permettra d’avoir des revenus suffisants toute l’année, indique le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, Louis Gendron. On visite des endroits qui ont sensiblement la même mission pour s’inspirer des meilleures pratiques dans le domaine. »

Ce dernier est aussi en discussion avec l’équipe du Parc de la rivière Batiscan, où se situera le Centre des sciences, pour conclure une entente quant à la gestion du site, notamment en ce qui à trait à l’entrée et l’accueil. « On s’occuperait toutefois de tout ce qui est en lien avec la programmation scientifique puisque c’est notre expertise », précise M. Gendron.

Si tout se déroule comme prévu, ce plan d’affaires sera prêt en avril, ce qui permettra de présenter le projet à la députée du comté et ministre Sonia LeBel. « En déposant notre proposition en avril, on espère être en mesure d’avoir une réponse positive au courant de l’année, pour une première pelletée de terre en 2023. C’est ce qui est souhaité », mentionne M. Gendron.

Ce dernier spécifie également qu’il est toujours prévu que le projet ne dépasse pas les 12 millions de dollars envisagés au départ. « On ne présentera pas un projet de 20 M$ au gouvernement, soutient-il. S’il le faut, on fera des choix, mais on veut que ça demeure aux alentours de ce montant. »

Rappelons que le Cégep de Trois-Rivières a acquis un terrain dans le Parc de la rivière Batiscan, secteur Saint-Narcisse, pour y construire son Centre des sciences. Le projet est d’y construire un bâtiment comprenant deux télescopes, un planétarium et un robot-manège utilisant la réalité virtuelle pour faire des voyages dans l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit.