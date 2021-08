Le programme de mentorat scolaire déployé au Cap-de-la-Madeleine

Le programme Les Grands Copains des Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières se déploie dans le secteur Cap-de-la-Madeleine dès cet automne, en collaboration avec l’Académie les Estacades.

L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières cherchait aussi à desservir un peu plus le secteur Cap-de-la-Madeleine. C’était l’occasion de propager le programme du côté est de la rivière. D’ailleurs, le programme est l’un des sept projets à se partager 100 000$ du Fonds de développement social cette année.

Le projet Les Grands Copains connaissait déjà un beau succès du côté de Trois-Rivières. Pendant trois ans, des élèves du Séminaire Saint-Joseph ont été jumelés à des jeunes fréquentant les écoles Saint-Paul et Saint-Philippe.

« Ce sont presque les mêmes jeunes qui le faisaient d’année en année tant ils appréciaient l’expérience. Ils nous en parlent encore! On n’a malheureusement pas pu tenir le projet l’an dernier en raison de la pandémie. Clairement, on voyait que ça apporter un grand bienfait aux enfants », raconte Carolane L’Heureux, coordonnatrice clinique chez Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières.

« L’objectif est aussi d’ouvrir les horizons des jeunes, leur montrer qu’il y a des enfants qui ont peut-être plus de difficultés dans la ville, ajoute-t-elle. On a vu le positif que ça fait, pour eux, d’avoir un ami. Les jeunes sont excités d’arriver à l’école. Le fait d’avoir un ami, une présence, quelqu’un qui joue avec toi et qui t’écoute, c’est précieux. »

L’organisme espère faire une quinzaine de jumelages pour cette première année du programme dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

On parle de « mentorat scolaire », mais en fait, cela se veut vraiment un moment entre l’adolescent et le jeune avec lequel il est jumelé. « Au final, c’est selon le besoin du jeune. Il y en a qui sont tannés après cinq heures d’école et ils veulent simplement avoir du plaisir. D’autres n’ont pas nécessairement la chance d’avoir quelqu’un à la maison avec qui faire leurs devoirs et ils en profitent pour avancer leurs devoirs. C’est vraiment à eux de trouver la façon de rendre ce moment plaisant : faire du sport, faire un bricolage, simplement discuter, etc. » explique Mme L’Heureux.

Il faut dire que les jumelages ne sont pas le fruit du hasard. L’organisme prend le temps de rencontrer les participants pour évaluer leurs intérêts, entre autres. Un travail d’analyse est ensuite réalisé pour chaque jumelage afin de s’assurer que les jeunes s’entendent bien.

Les jumelages du projet du secteur Cap-de-la-Madeleine seront faits à l’automne. « On doit d’abord présenter le programme. On a eu des contacts avec l’école, mais pas encore avec les élèves. On veut prendre le temps de leur présenter le projet et voir quels jeunes seront intéressés. Il faut aussi préciser que c’est en parascolaire, après l’école. On demande environ une heure à une heure et demie par semaine », détaille Mme L’Heureux.

Si tout se déroule comme prévu, les rencontres devraient débuter vers la mi-novembre et se poursuivront jusqu’à la mi-mai. C’est aussi une belle façon pour les adolescents participants de se responsabiliser, fait-elle remarquer.

« On espère vraiment qu’on pourra tenir ces rencontres en présentiel, car c’est plus plaisant d’avoir l’expérience complète. Par contre, on ne ferme pas l’idée à l’offrir en virtuel en cas de besoin, affirme Carolane L’Heureux. On a vécu une année sans le projet et on sent que les jeunes en ont besoin. On préfère l’offrir en virtuel que pas du tout. À cet âge, on a tellement besoin de relations! On va tout mettre en place pour que le programme se fasse. »

L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières n’a pas encore identifié les écoles primaires du Cap-de-la-Madeleine qui pourraient se joindre au programme, mais l’organisme souhaite approcher des écoles ayant un indice de défavorisation élevé.

Le programme continuera également en parallèle dans le secteur Trois-Rivières. « Notre but est d’offrir des relations inspirantes et déterminantes. Que le mentor soit un adolescent ou un adulte, le résultat de la relation reste là. Dans quelques années, on aimerait pouvoir offrir le programme un peu partout à Trois-Rivières », conclut Carolane L’Heureux.