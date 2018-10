À l’ère du numérique chez les jeunes Québécois

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette - Hebdo Journal

Le Printemps numérique, soutenu par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, poursuivait aujourd’hui sa tournée dans l’objectif d’aller à la rencontre des jeunes et de connaître leurs réalités face au numérique. Pour l’occasion, il s’est installé au Cégep de Trois Rivières.

Alors que le numérique est au cœur de la vie des jeunes Québécois, leur appropriation et leur acquisition de compétences sont inégales dans un monde en grande transformation technologique.

Deux groupes d’âge, soit les 13-17 ans et 18-29 ans, sont ciblés. Le but premier est de les sensibiliser au potentiel et aux transformations du numérique. Au programme, espace de réalité virtuelle, robots humanoïdes, impression 3D, et captation vidéo en 360 degrés sont également disponibles sur place.

«Ça fait partie d’un projet de Jeunesse QC 2030 et les Cafés rencontres sont répartis en plusieurs volets d’intervention. On a un volet «Recherche» en collaboration avec des chercheurs de l’UQAM à savoir quelles sont les pratiques numériques chez les jeunes. On a aussi des volets expériences avec la manipulation d’un robot humanoïde, d’une imprimante 3D et des casques de réalités virtuelles pour leur faire vivre différences expérience», confie Mehdi Benboubakeur, directeur général du Printemps numérique.

«On veut allumer des étoiles et donner le goût aux jeunes. Dans les industries numériques, la matière première c’est le cerveau, c’est le talent. Le Québec est un chef de file en numérique. Pour aller encore plus loin, ça prend une relève. Les filles ne constituent que 10% à 13% des écosystèmes alors c’est une grosse lacune à combler rapidement. Ça nous coupe dans la créativité, notamment.»

Les récentes statistiques parlent d’elles-mêmes :

65% des enfants qui débutent leur parcours scolaire occuperont des emplois qui n’existent pas encore (Forum économique mondial – 2016)

Au Québec, 1,73 million d’emplois seraient touchés par la numérisation et la robotisation d’ici 2030

En 2016, plus de 100 000 élèves québécois apprennent au quotidien avec une tablette (Chaire de recherche du Canada sur les TIC)

En 2018-2019, 212 M$ seront consacrés pour entreprendre le virage numérique dans les écoles, cégeps et universités.

«Le Québec se démarque par son dynamisme dans le domaine du numérique. Toutefois, nos jeunes restent encore inégaux dans leur acquisition de compétences dans ce secteur», souligne Suzanne Gouin, présidente du conseil d’administration du Printemps numérique.

Fractures numériques

Un autre des principaux enjeux des Cafés numériques est d’éviter une fracture numérique entre les régions.

«On veut voir s’il y a une fracture numérique entre les régions. On parle de trois éléments centraux», ajoute M. Benboubakeur.

«D’abord, est-ce que les régions ont les accès nécessaires, que ce soit sur le plan de la connexion ou des infrastructures. Deuxièmement, qu’en est-il de la connaissance telle que de la formation pour connaître et comprendre à naviguer sur le web, jouer avec les codes, programmer un robot, programmer de la réalité virtuelle ou comment utiliser l’impression 3D? Et finalement, il y a l’utilisation des connaissances. Certaines personnes ont le savoir, mais qui ne l’utilisent pas pleinement.»

Jeunesse QC 2030 se déploie également autour des axes de recherche et de concertation.

«Jeunesse QC 2030 souhaite donner des chances égales à tous pour évoluer et entreprendre en proposant des solutions concrètes et des actions collaboratives imaginées avec les jeunes. Cette initiative donnera aussi naissance au premier réseau intersectoriel et interrégional autour de la littératie numérique, source de réflexions et d’échanges de bonnes pratiques», ajoute Mme Gouin.

«Les jeunes auront un grand rôle à jouer dans l’évolution numérique du Québec. Ils sont la voix d’une génération qui, pour la majorité, travaillera dans ce domaine», ajoute pour sa part Karine Vallières, adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse. «Le Gouvernement du Québec est heureux de pouvoir compter sur Printemps numérique pour aider les jeunes Québécoises et Québécois à utiliser le numérique et pour les accompagner dans leur épanouissement professionnel.»

Le Printemps numérique s’arrêtera à l’École secondaire Val-Mauricie à Shawinigan, ce jeudi, de 12h à 16h.