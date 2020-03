Le premier ministre du Québec fait le point

CORONAVIRUS. En ce 29 mars, 2840 cas de COVID-19 sont identifiés. Les hospitalisations sont au nombre de 192, dont 72 aux soins intensifs. II n’y pas de nouveaux décès. Le total demeure à 22. Plus de 50 000 tests ont été administrés à ce jour a indiqué le premier ministre François Legault.

«Hier, on a annoncé des mesures pour mieux protéger nos régions éloignées. On demande à tout le monde de contribuer à l’effort en évitant les déplacements d’un quartier, d’une ville ou d’une région à l’autre. Aujourd’hui, on se donne des nouveaux moyens pour mieux protéger les aînés et le personnel dans les résidences et CHSLD privés», a souligné François Legault en indiquant que les détails viendront sous.

L’homme d’État a également souhaité que tout un chacun garde une attitude positive. «Il faut rester uni. Le peuple québécois est capable d’être uni», ajoute-t-il. Le premier ministre a d’ailleurs remercié les chefs du Parti libéral, de Québec solidaire et du Parti québécois pour leurs «bonnes suggestions» en lien avec la gestion de la crise.

Distribution régionale des cas de COVID-19