Le Port de Trois-Rivières mise sur le développement durable

L’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) a sur sa planche à dessin plusieurs projets en matière de développement durable. L’un d’eux est le déploiement d’un réseau d’outils visant à améliorer la qualité de l’air et à réduire le bruit et les vibrations émises.

« C’est un projet qui comprend plusieurs étapes, indique le directeur général du Port de Trois-Rivières, Gaétan Boivin. On est présentement à mesurer nos systèmes. »

Le réseau est constitué de quatre néphélomètres (moniteurs de poussières), de trois sonomètres (moniteurs de bruit), d’un géophone triaxial (moniteur de vibrations) et de trois stations météorologiques. Ce réseau de moniteurs est déployé aux limites de la zone portuaire, soit à l’interface du site portuaire et de la communauté avoisinante.

« Les données recueillies par les moniteurs sont synchronisées avec les indicateurs météorologiques comme la température, l’humidité relative et la pression atmosphérique, ce qui permet de poser des hypothèses sur la provenance des émissions », explique M. Boivin.

Pour le Port, la collecte de ces données permet aussi de faire une veille préventive et d’initier des interventions rapides lorsque cela s’avère nécessaire.

« Les moniteurs sont installés en périphérie de la zone portuaire. Ce qu’on vise, c’est ce que les particules, le bruit et les vibrations ne se rendent pas jusque-là. Si les moniteurs détectent quelque chose, on regarde ce que c’est, on cherche à savoir pourquoi et on corrige le tir », précise la directrice des affaires publiques et des ressources humaines, Sara Dubé.

Le projet est mené en partenariat avec des chercheurs et les entreprises présentes au Port.

Carboneutralité et autres initiatives

De plus, le Port a intégré une stratégie de carboneutralité à même son plan de développement « Cap sur 2030 », qui comprend la construction du Terminal 21. Pour atteindre cette cible, il est notamment question de bâtiments durables et de l’utilisation de l’intelligence artificielle pour assister la gestion de l’énergie.

On retrouve aussi deux nouvelles bornes de recharge électrique pour véhicules au stationnement du bâtiment administratif de l’APTR. Elles sont accessibles aux employés, clients et partenaires en visite à l’APTR.

Par ailleurs, pour soutenir les utilisateurs du Port, l’APTR a créé la Procédure de déclaration d’une urgence environnementale. Cette Procédure apporte une aide pour déterminer les urgences environnementales et déversements rapportés et bien définir quand ils sont susceptibles d’entraîner des impacts environnementaux importants.

2000 emplois et 220 M$

Sur le plan économique, le Port soutient plus de 2000 emplois directs, indirects et induits et ses retombées économiques annuelles s’élèvent à près de 220 M$. En 2020, 3,3 millions de tonnes métriques de marchandises y ont transité pour un commerce évalué à 3,6 milliards de dollars.

Le Port entretient des liaisons maritimes avec quelque 125 ports dans 50 pays et dessert des entreprises de plusieurs régions du Québec (76 % du tonnage), de l’Ontario (20 %), de l’Ouest canadien (2 %) et d’ailleurs en Amérique du Nord (2 %). Il répond aux besoins de nombreux secteurs clés de l’économie canadienne, soit les industries manufacturières (43 % du tonnage), agroalimentaires (26 %), minières (25 %) et énergétiques (6 %).