Le Port de Trois-Rivières acquiert la collection Hommage au Saint-Laurent

Conscient de la richesse artistique, locale et régionale et ayant la volonté de soutenir son développement et sa diffusion, le Port de Trois-Rivières a récemment fait l’acquisition de la collection d’oeuvres sur toile Hommage au Saint-Laurent, réalisée par le collectif d’artistes formé de Gérard Boulanger, Yvon Lemieux, Raymond Quenneville, Robert Roy et Yvon St-Aubin.

«La collection Hommage au Saint-Laurent est un projet de grande envergure qui vise à mettre en valeur notre précieux fleuve Saint-Laurent, celui-là même grâce à qui le Port Trois-Rivières existe. Ces oeuvres d’une grande qualité s’inscrivent dans notre patrimoine maritime et témoignent de la richesse de ce majestueux cours d’eau», a souligné Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.

«Le fleuve Saint-Laurent est un joyau dont nous pouvons être fiers et que nous devons chérir. Nous sommes heureux de s’associer au Port de Trois-Rivières pour en faire l’éloge. Espérons que la collection, ainsi que le livre et le documentaire qui l’accompagnent, contribueront à éveiller la conscience de la population et surtout de la jeunesse grandissante, à l’art figuratif, à la protection du patrimoine et à la préservation de notre fleuve, le Saint-Laurent», a expliqué Raymond Quenneville, artiste de Champlain.

En plus de la collection, les artistes ont produit un livre et un documentaire-vidéo qui viennent relater le processus de cinq ans, qui les a fait voyager de Kingston jusqu’en Gaspésie, pour créer 100 tableaux représentant les villages côtiers et les environnements naturels caractéristiques de chacune des régions visitées. Le livre est d’ailleurs actuellement en prévente auprès des artistes.

Finalement, afin de favoriser l’accès à la culture et plus particulièrement à cette collection, le Port travaille à la planification d’une exposition de l’ensemble des oeuvres de façon à partager sa beauté avec le grand public.

Pour en savoir plus sur la collection et les artistes, consultez leur page Facebook : https://www.facebook.com/hommageausaintlaurent/