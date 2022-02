Le Pizza Hut de Trois-Rivières-Ouest déménage?

L’Hebdo Journal a appris que le restaurant Pizza Hut, de Trois-Rivières-Ouest, entend déménager sur le boulevard des Récollets, voisin au Restaurant PFK, non loin du Cégep de Trois-Rivières.

Un tout nouveau restaurant, avec commande à l’auto, devrait ensuite s’installer dans l’ancienne bâtisse du Pizza Hut.

Rappelons que cette semaine, on apprenait que la Société immobilière Duguay a mis la main sur la bâtisse abritant, notamment, le Dollarama et le Restaurant Le Brunch, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. Sur place, on retrouve également un commerce de cigarettes électroniques, NicoVap, et le salon de coiffure Ciseauthèque 2011.

La Société immobilière Duguay avait d’ailleurs annoncé l’acquisition du site comprenant les trois bâtisses, totalisant 40 000 p2. C’est donc dire qu’elle deviendrait propriétaire de la bâtisse du Pizza Hut, ainsi que de celle abritant le Tim Hortons. Les rénovations devraient s’amorcer dès le mois de mars.